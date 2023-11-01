«Локо» победил в группе, «Сочи» вышиб «Факел» из Кубка, а ЦСКА без игры вышел в плей-офф Пути РПЛ

Дайджест событий среды в FONBET Кубке России.

Группа В. Локомотив — Рубин — 3:0 (Тикнизян, 9. Миранчук, 26. Сарвели, 37).

В группе В FONBET Кубка России в среду проходил лишь один матч, который ничего глобально не решал: «Рубин» уже утратил все шансы даже на третье место в квартете, а «Локомотив» гарантировал себе путевку в Путь РПЛ, но теоретически мог сползти с вершины на вторую строчку.

Неудивительно, что и Михаил Галактионов, и Рашид Рахимов прибегли к серьезной ротации. Игровое время получили многие из тех, кто недополучает его в чемпионате, и фактически этот матч был смотром резерва обеих сторон.

Запас «Локо» оказался сильнее. Тикнизян снова действовал очень высоко и уже на 9-й минуте забил шестой мяч в сезоне. Он же вскоре ассистировал Миранчуку.

А в конце первого тайма эстафету передал сам Антон — на этот раз настала его очередь сделать голевую передачу, а отличился Сарвели.

Таким образом, уже к перерыву счет стал 3:0, и второй тайм превратился в формальность. Темп игры заметно снизился, и «Рубин» ничего не мог с этим поделать. «Локо» — первый, а вторую путевку в Путь РПЛ из этой группы в четверг разыграют «Урал» и «Ростов».

Группа А. Сочи — Факел — 2:0 (Бурмистров, 29. Маргасов, 42).

Никто из этой пары уже не мог занять первое место в группе, но у «Факела» была возможность хотя бы до четверга стать вторым и обойти ЦСКА. Для этого, правда, воронежцам требовалась победа в гостях у «Сочи», а ему, в свою очередь, лишь три очка позволяли продолжить борьбу в Кубке.

Здесь ключевую роль сыграла мотивация. И у тех, и у других в стартовом составе хватало футболистов основной обоймы, но «Сочи» показал, что явно не хотел вылетать так рано второй год подряд. Еще до перерыва по мячу забили Бурмистров и Маргасов, а во втором тайме черноморцы играли по счету и довели дело до победы. «Факел», несмотря на две победы над ЦСКА, не смог выйти даже в плей-офф Пути регионов.

Успех южан обрадовал не только их самих, но и армейцев. В Кубке, в отличие от Лиги чемпионов или чемпионата мира, матчи финального тура группового этапа играются в разное время, и ЦСКА свой матч с «Оренбургом» проведет только в четверг. Теперь становится ясно, что красно-синие не вылетят в Путь регионов, так как обходят «Сочи» по личным встречам. «Оренбург» и ЦСКА лишь выяснят, кто из них займет первое-второе места.

«СКА-Хабаровск», «Химки» и «Родина» встретятся с клубами РПЛ

В Пути регионов в среду тоже проходили матчи. И они были самыми важными на осеннем этапе: выяснялось, какие команды встретятся с представителями элитного дивизиона — занявшими третьи места в группах Пути РПЛ.

Форте — СКА-Хабаровск — 0:2 (Стародуб, 7. Алиев, 90).

«Форте» оставался одним из двух последних представителей второй лиги на этом этапе, но справиться даже со вторым составом «СКА-Хабаровска» клуб из Таганрога не смог. Команда Романа Шаронова провела идеальный матч: забила ранний гол, затем засушила игру, а в концовке обеспечила себе очередную победу.

Правда, нет гарантий, что СКА примет соперников из премьер-лиги именно в Хабаровске, — на местном стадионе проблемы с системой подогрева, и последний матч первенства армейцы проводили во Владивостоке.

Родина — Черноморец — 3:0 (Камышев, 26. Красильниченко, 45, в свои ворота. Калмыков, 50).

В июне «Родина» играла в стыковых матчах за право выйти в РПЛ, так что и сейчас москвичи считались фаворитами. Они еще и выставили состав, приближенный к боевому, а вот главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов устроил масштабную ротацию. Это и сыграло ключевую роль.

«Родина» была явно мотивированнее, свежее и просто сильнее. Команда испанского тренера Франка Артиги гарантировала себе выход в следующий раунд задолго до финального свистка. Судя по всему, «Родина» настроена пройти в Кубке как можно дальше, но, разумеется, многое будет зависеть от жребия.

Химки — Динамо-Владивосток — 4:0 (Аветисян, 29. Скворцов, 66. Касимов, 86, 90+3).

«Химки» входят в число главных фаворитов первой лиги, но, в отличие от других кандидатов на повышение, Андрей Талалаев хочет пошуметь еще и в Кубке. К тому же подмосковной команде пока везет: жеребьевка еще не дарила им соперников даже из первой лиги. Этим нужно пользоваться.

Дальневосточное «Динамо» вообще представляет дивизион Б второй лиги, и разница в классе была заметна. «Химки» тоже играли совсем не оптимальным составом, но все равно не испытали проблем. Можно констатировать, что в среду в Пути регионов обошлось без сенсаций и борьбы.

Финальный участник разборок между премьер-лигой и остальными дивизионами определится в четверг: сенсация прошлого сезона «Акрон» примет «Волгарь». Также в этот день окончательно сформируется список тех команд РПЛ, кто продолжит борьбу за трофей в Пути регионов.