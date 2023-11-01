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Кубок России

1 ноября, 23:15

Незасчитанный гол Соболева с пенальти и дубль Кокшарова. Огненный матч «Спартака» и «Краснодара» в Кубке!

«Спартак» проиграл «Краснодару» в матче Кубка России
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Александр Соболев в матче «Спартак» — «Краснодар».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Соболев в матче «Спартак» — «Краснодар».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Ивич переиграл Абаскаля.
FONBET Кубок России. Группа D
01 нояб, 20:45. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:3
Краснодар

Для «Спартака» это был, по сути, товарищеский матч: красно-белые не просто досрочно вышли в следующий раунд Кубка России, но и застолбили за собой первое место в группе. Только вот Абаскалю от этого не сильно легче. После поражения от «Факела» рядом с фамилией испанца снова замелькало слово «отставка», и нужно было решать: или выставить второй состав и спокойно готовиться к куда более важной игре чемпионата с «Локомотивом», или позаботиться об эмоциональной составляющей и бросить большие силы ради победы над «Краснодаром». Судя по выбору, Абаскаль остановился где-то между двумя этими крайностями. С первых минут вышли и Соболев, и Денисов, и Бабич. Состав получился очень необычным, скорее «полуторным», и по набору фамилий было невозможно понять, по какой схеме красно-белые собрались играть. Больше всего удивило, что левый крайний защитник Классен вышел на позиции правого атакующего полузащитника. Плюс непривычно было видеть Мозеса на фланге, Абаскаль все полтора года в «Спартаке» использовал его в центре.

Наир Тикнизян, Александр Соболев и&nbsp;Ильзат Ахметов. «Спартак» проиграл «Краснодару». Онлайн-трансляция матча Кубка России

«Краснодар» выпустил второй (кубковый) состав без всяких оговорок: из тех, кто в воскресенье выходил против ЦСКА, в старте оказался только Тормена. И тут необходимо сказать о существенном изъяне в календаре Кубка. «Краснодар» и «Динамо» заочно борются за второе место в группе, но их решающие матчи оказались разведены аж на сутки. Вместо красивого сюжета, где команды после каждого гола менялись бы местами, мы рисковали потерять вообще всякий турнирный смысл во встрече динамовцев и нижегородцев. Это произошло бы в случае поражения «Краснодара».

Безбашенный атакующий футбол скоро можно будет называть одним словом — кубковый. «Спартак» и «Краснодар» с первых минут начали играть именно в таком стиле. Гости моментально открыли счет: Ахметов накрутил Маслова, Кокшаров опередил Бабича — 1:0. Выглядело это очень легко. Впрочем, так же легко отыгрался и «Спартак». Соболев заработал пенальти и сам же его реализовал.

У команды Абаскаля уже был матч в Кубке без турнирной нагрузки — с «Динамо» в прошлом туре. Там красно-белые были совсем пустыми и крупно проиграли. С «Краснодаром» — совсем другое дело. Солировал Соболев, который и разгонял атаки, и завершал их; активнее обычного выглядел Мозес. И тащил пропустивший весь октябрь Селихов. То, как он не дал краснодарскому Мозесу забить в упор, — это чистая магия! Моменты были и у «Спартака»: один только Мелешин не использовал два выхода один на один.

Хозяева вышли вперед перед перерывом. Соболев тончайшей передачей вывел Умярова один на один, тот переиграл Агкацева и закатил в пустые. И тут два совпадения. Во-первых, оба раза игрок «Спартака» забивал сразу после того, как попадал в каркас ворот: у Соболева перед голом была штанга, у Умярова — перекладина. Во-вторых, оба мяча красно-белых пришли после ошибок Леннини: сначала он привез пенальти, а затем потерял мяч в центре. Неудивительно, что после перерыва в центре у «Краснодара» появился Черников.

Второй тайм начался с того же, что и первый, — с гола Кокшарова. Краснодарский Мозес выиграл позицию у Рябчука и отлично прострелил на своего форварда — 2:2. После проведенных замен с обеих сторон лучше смотрелись гости, и они вышли вперед. Дальний удар Эктова, неудачный рикошет от Денисова — 2:3. Но этот мяч оказался далеко не главным курьезом матча.

В концовке «Спартак» заработал второй пенальти: классный заброс Зиньковского, и Соболев вынудил сфолить Агкацева. Спартаковский форвард пошел за дублем и отправил мяч в сетку с точки. Но! Оказалось, что Александр допустил двойное касание: при ударе поехала опорная нога, и этот контакт с мячом можно было разглядеть только на повторе. Гол был отменен. Ситуация редкая, но со «Спартаком» такое случалось совсем недавно — в прошлом году был отменен гол Промеса в Нижнем Новгороде.

«Краснодар» выходит на второе место в группе, но судьба второй путевки в Путь РПЛ остается в руках «Динамо». Чтобы обойти краснодарцев, бело-голубым нужно в четверг в основное время обыгрывать «Пари НН». Ну а «Спартак» провел ротацию и проиграл товарищеский для себя матч. При этом нет сомнений, что никто не вспомнит о статусе этой игры, когда нужно будет рассчитать критическую для Абаскаля массу поражений.

Александр Соболев
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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