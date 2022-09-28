«Динамо» — самая безвольная команда сезона? Концовка матча в Оренбурге — катастрофа для Йокановича

Бело-голубые уступили по пенальти, хотя вели 2:0 и играли в большинстве.

«Динамо» стартовало в Кубке с поражения в Ростове, дав отдохнуть почти всем лидерам. Ничего страшного, когда впереди пять туров, однако тем самым Славиша Йоканович резко сузил пространство для маневра, если команда собирается в квартете занять одно из первых двух мест. Возможно, поэтому в Оренбурге вышел практически сильнейший состав из тех, кто имелся в распоряжении у тренера. Правда, и так пришлось обойтись без пяти сборников — Дасы, Фернандеса, Нгамале, Сазонова и Гагнидзе, — но серьезное отношение к Кубку было показано.

Лещук, а не Шунин? Это уже привычная по прошлому сезону схема — Сандро Шварц также отдал Кубок на откуп более молодому голкиперу, с которым команда вышла в финал.

А вот «Оренбург», судя по всему, не так серьезно относится ко второму по значимости российскому турниру — Марцел Личка с первых минут выпустил лишь троих футболистов, начинавших встречу прошлого тура в Нижнем Новгороде.

Казалось, такой выбор состава предполагал преимущество гостей, однако на поле долгое время шла равная игра. Даже с небольшим преимуществом «Оренбурга» — Лещук гораздо чаще вступал в игру, чем Гошев.

Но тут слово взял Захарян. Начало сезона не слишком задалось для Арсена, от которого на фоне приглашения из «Челси» ждут чудес. Футболист отмечал, что сам все понимает и надеется прибавить.

В Оренбурге 19-летний полузащитник взял на себя роль лидера. Когда не клеилось у всей команды, он протащил мяч через полполя, отыгрался со Смоловым (отмечаем шикарный пас пяткой) и открыл счет — 0:1.

Хорош был Захарян и в подыгрыше, всякий раз стараясь обострить игру. Дважды он выводил один на один Смолова — в первом случае форвард обыграл голкипера, но не попал в створ, а во втором вратарь выручил «Оренбург».

Реабилитировался Федор еще одной передачей пяткой, после которой Грулев дошел до штрафной и четко уложил мяч в угол — 0:2.

А когда на 76-й минуте хозяева еще и остались в меньшинстве после грубого фола Титкова на Захаряне, сомнений не осталось — москвичи вернутся домой в хорошем настроении.

Возможно, те же мысли возникли и в головах динамовцев. Не стало для них предупреждением и то, что они уже дважды в этом сезоне упускали победы, ведя 2:0, — с «Факелом» и «Нижним».

Оказалось, возможно растерять большое преимущество и в меньшинстве. Если команды отыгрываются, их называют волевыми. «Динамо», выходит, пока самая безвольная. Сначала угловой обернулся первым ответным мячом, а потом Скопинцев сфолил в штрафной, и Сычевой с 11-метровой отметки сравнял счет.

Серия пенальти стала логичным завершением матча — хозяева на кураже реализовали четыре попытки из пяти, а у расстроенных бело-голубых неудачно пробили Гладышев и Лесовой.

29.09.2022 | Спартак — Зенит