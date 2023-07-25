«Локомотив» намучился с «Уралом». У Гончаренко новый герой, а Галактионову нужно срочно решать проблему с обороной

Железнодорожники одержали волевую победу в FONBET Кубке России.

В новый сезон «Локомотив» входил с прицелом на попадание в топ-3 РПЛ и выход в финал Кубка России, но первый же тур заставил говорить о проблемах. Команда сохранила костяк и усилила состав Самошниковым и Сарвели, но главную проблему не решила. Центр обороны еще до старта сезона называли самым проблемным местом железнодорожников: Кузьмичев, Морозов и Погостнов неопытны, Конти не убедил, Магкеев получил разрыв крестообразной связки, Фассон только восстановился.

Именно кризис на этой позиции стал главной причиной проблем «Локомотива» в первом туре против «Рубина» — казанцы нанесли 19 ударов по воротам, забили два мяча (на счастье «Локо» — всего два) и создавали моменты у ворот Лантратова с поразительной легкостью. Вписанный в паузу между двумя стартовыми турами Кубок России Михаилу Галактионову пришелся кстати — выпала возможность попробовать другие сочетания игроков. И тренер этим воспользовался, произведя аж восемь перестановок в составе по сравнению с игрой с «Рубином». На скамейке остались Дзюба, Пиняев, Жемалетдинов, Глушенков (то есть вся группа атаки), а также Тикнизян и Ненахов. На матч с «Уралом» вышла и совсем другая пара центральных защитников — Кузьмичев и Погостнов вместо связки Фассон — Морозов.

Гончаренко же обширную ротацию проводить не спешил. Летом команду пополнили интересные исполнители Игорь Дмитриев и Гильерме Шеттине, здорово проявившие себя после выхода на замену в игре с ЦСКА, но оба снова остались на скамейке запасных. А вот другой новичок, Кики, вышел в основе, как и заменивший Мишкича воспитанник «Спартака» Сунгатуллин.

И, судя по всему, минимальное количество перестроений по сравнению с «Локомотивом» в первой половине первого тайма сыграло на руку «Уралу». Баринов и Карпукас не могли установить контроль в центре поля, на Изидора почти не шли мячи, а центральные защитники терялись при выборе адресата для передачи. Вот и получилось, что за первые полчаса два удара «Локомотива» случились только после индивидуальных проходов Антона Миранчука.

А вот «Урал» на этом отрезке был очень хорош. Гости неожиданно агрессивно играли без мяча на чужой половине поля, прессинговали и провоцировали ошибки у соперника. Уже на 8-й минуте Аюпов открыл счет (это второй гол нового опорника «Урала» в двух матчах за новую команду), но, что показательно, владел территориальными преимуществом и активно создавал моменты. Счастье «Локомотива», что больше одного в ворота Лантратова не залетело. Кузьмичев и Погостнов смотрелись не очень уверенно, но проблема была не в них, а в том, что у красно-зеленых попросту не держался мяч.

Все изменилось после 30-й минуты, когда Карпукас и Баринов стали сознательно не торопиться с вертикальными передачами, а искать возможности разыгрывать комбинации в одно-два касания. Параллельно Рыбчинский с молодым Раковым поменялись флангами, и игра «Локомотива» расцвела. Теперь уже «Урал» был вынужден вжиматься в штрафную, а хозяева чувствовали себя все более уверенно, устраивая долгие перепасовки в опасных зонах. В атаке «Локо» особо активны были подключавшийся Самошников и бравший игру на себя Миранчук. Именно они соорудили ответный гол на 34-й минуте — первый выполнил передачу в штрафную, а второй невероятно технично обработал мяч и скинул его в опасную зону Изидору — и Вильсон классно разобрался в эпизоде.

В перерыве оба тренера произвели замены — Пиняев и Тикнизян освежили фланги атаки у «Локо», а Гончаренко, как и в матче чемпионата, выпустил в атаку Шеттине и Дмитриева. Спустя десять минут на поле выйдет 17-летний вингер Илья Ишков, который станет одним из самых активных игроков «Урала» во втором тайме. Но до этого сработает замена Галактионова — Тикнизян выведет «Локо» вперед с передачи Изидора, оформившего гол плюс пас.

После того как на поле появился Артем Дзюба, стало понятно, что «Локомотив» сосредоточится на удержании счета, стараясь подловить потяжелевшую защиту «Урала» на контратаках и выходах через длинный пас. Несколько раз хозяева были близки к тому, чтобы сделать счет 3:1, но защитник «Урала» Эмерсон перекусывал все — как в штрафной, так и на подступах к ней.

Более того, после 70-й минуты екатеринбуржцы неожиданно прибавили и создали сразу несколько опасных моментов. Опасность с правого фланга генерировал молодой Юшин, Егорычев раскидывал передачи партнерам, но ярче всех сверкал Гильермо Шеттине. Бразилец сделал явную заявку на место в старте на следующий тур — цеплялся за мячи, брал игру на себя, а на 85-й минуте выкатил Егорычеву практически на пустые ворота, но тот не сумел попасть в створ.

2:1 — очень трудовая победа «Локомотива», который пока не похож на одного из претендентов на титул. Ну а «Урал» второй тур подряд показывает очень интересную игру с грандом из Москвы. Станет ли команда Гончаренко одной из сенсаций нового сезона?