«Спартак» до весны решил все вопросы в Кубке. У Промеса гол+пас за 10 минут на поле!

«Спартак» одержал четвертую победу в четырех матчах и досрочно выиграл свою группу в Кубке.

За пять минут до начала матча в Нижнем «Краснодар» выиграл серию пенальти у «Динамо» , обеспечив максимально приемлемый результат для «Спартака» : уже после четвертого тура красно - белые могли не просто обеспечить себе выход из группы , но и максимально досрочное первое место . Комфортное турнирное положение позволяло красно - белым спокойно подойти к игре с «Пари НН» . Вот только не бывает вокруг «Спартака» спокойно .

Абаскаль по всем 11 позициям изменил состав по сравнению с тем , что выходил в чемпионате на «Сочи» . Ротация настолько глубокая , что в старте появились Маслов , не сыгравший в этом сезоне вообще ни минуты , и Классен , выходящий на поле исключительно в Кубке . Вместе с ними теперь Джикия . Это важная тема для «Спартака» в ближайшей перспективе , а , возможно , и даже острая : уж больно мощно стартовал в команде новичок Бабич , по всем параметрам дублирующий капитана красно - белых . Ну а в атаке было интересно посмотреть на Мелешина , который после расставания с Николсоном и Бальде оказался единственной альтернативой Соболеву .

Раннее начало матча в будний день не помешало собрать солидную аудиторию — 32 тысячи ! Тут все понятно : это «Спартак» , это матч без Fan ID. И как это часто бывает на выездных играх красно - белых , порой возникало ощущение , что москвичи играют дома .

Буквально месяц назад «Спартак» и «Нижний» выдали безумные 5:4 в Москве . В той игре было много аномалий , и одна из них — гол крайнего защитника Классена , первый за «Спартак» . С тех пор он вообще не играл , и вот новый матч с «Нижним» — и еще один гол ! Получилось снова красиво : Классен ворвался в штрафную слева и вогнал мяч в ближний угол под перекладину . В целом в первом тайме игра не была такой веселой , как в начале августа в Тушине .

Но в дебюте второй половины встречи пришел еще один флешбэк из московского матча . Тогда «Нижний» забил сразу после перерыва , причем еще два гола пришли в течение 10 минут . Тут команда Юрана тоже отличилась почти сразу — Трошечкин оказался первым на добивании от штанги . Но чуть раньше Умяров в последний момент выбил мяч у Севикяна , и игрок «Нижнего» по инерции ударил по ноге соперника . Арбитр Буланов сходил к монитору и во всем разобрался . Момент , кстати , возник после потери того же Умярова на своей половине . Сам сломал — сам починил .

К 60- й минуте «Спартак» остался без нападающего — Мелешин неудачно приземлился и повредил голеностоп . Абаскаль приберег Соболева ( загнать можно и его ), и молодого форварда заменил Мартинс . В недавнем интервью «СЭ» тренер «Спартака» отвечал на вопрос о кадровом дефиците в атакующей линии и сказал , что варианты есть . Один из них мы увидели в Нижнем — «Спартак» перешел на игру без нападающих с Игнатовым в роли «ложной девятки» .

Впрочем , более убедительной атака «Спартака» в таком варианте не стала . Разница стала очевидной , когда за три минуты до конца основного времени на замену вышел Промес . Сначала он идеально вывел на ворота Классена , но тот как будто не поверил , что можно делать дубль , и пробил мимо . А вот Мартинс свой момент реализовал уверенно . Причем Промес отправил его один на один передачей пяткой в одно касание . Это класс . А на шестой добавленной минуте Квинси убежал от защитников и послал мяч в дальний угол . Гол и передача за 10 игровых минут !