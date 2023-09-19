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Кубок России

Сегодня, 19:45

«Спартак» до весны решил все вопросы в Кубке. У Промеса гол+пас за 10 минут на поле!

«Спартак» в гостях разгромил «Пари НН» в FONBET Кубке России
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» одержал четвертую победу в четырех матчах и досрочно выиграл свою группу в Кубке.
Кубок России. Группа D
19 сент, 17:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
0:3
Спартак

За пять минут до начала матча в Нижнем «Краснодар» выиграл серию пенальти у «Динамо», обеспечив максимально приемлемый результат для «Спартака»: уже после четвертого тура красно-белые могли не просто обеспечить себе выход из группы, но и максимально досрочное первое место. Комфортное турнирное положение позволяло красно-белым спокойно подойти к игре с «Пари НН». Вот только не бывает вокруг «Спартака» спокойно.

Владимир Ивич, Гильермо Абаскаль, Марцел Личка. «Спартак» разгромил «Пари НН», «Крылья» победили «Балтику». Онлайн-трансляция матчей Кубка России

Абаскаль по всем 11 позициям изменил состав по сравнению с тем, что выходил в чемпионате на «Сочи». Ротация настолько глубокая, что в старте появились Маслов, не сыгравший в этом сезоне вообще ни минуты, и Классен, выходящий на поле исключительно в Кубке. Вместе с ними теперь Джикия. Это важная тема для «Спартака» в ближайшей перспективе, а, возможно, и даже острая: уж больно мощно стартовал в команде новичок Бабич, по всем параметрам дублирующий капитана красно-белых. Ну а в атаке было интересно посмотреть на Мелешина, который после расставания с Николсоном и Бальде оказался единственной альтернативой Соболеву.

Раннее начало матча в будний день не помешало собрать солидную аудиторию 32 тысячи! Тут все понятно: это «Спартак», это матч без Fan ID. И как это часто бывает на выездных играх красно-белых, порой возникало ощущение, что москвичи играют дома.

Буквально месяц назад «Спартак» и «Нижний» выдали безумные 5:4 в Москве. В той игре было много аномалий, и одна из них гол крайнего защитника Классена, первый за «Спартак». С тех пор он вообще не играл, и вот новый матч с «Нижним» и еще один гол! Получилось снова красиво: Классен ворвался в штрафную слева и вогнал мяч в ближний угол под перекладину. В целом в первом тайме игра не была такой веселой, как в начале августа в Тушине.

Но в дебюте второй половины встречи пришел еще один флешбэк из московского матча. Тогда «Нижний» забил сразу после перерыва, причем еще два гола пришли в течение 10 минут. Тут команда Юрана тоже отличилась почти сразу Трошечкин оказался первым на добивании от штанги. Но чуть раньше Умяров в последний момент выбил мяч у Севикяна, и игрок «Нижнего» по инерции ударил по ноге соперника. Арбитр Буланов сходил к монитору и во всем разобрался. Момент, кстати, возник после потери того же Умярова на своей половине. Сам сломал — сам починил.

К 60-й минуте «Спартак» остался без нападающего Мелешин неудачно приземлился и повредил голеностоп. Абаскаль приберег Соболева (загнать можно и его), и молодого форварда заменил Мартинс. В недавнем интервью «СЭ» тренер «Спартака» отвечал на вопрос о кадровом дефиците в атакующей линии и сказал, что варианты есть. Один из них мы увидели в Нижнем «Спартак» перешел на игру без нападающих с Игнатовым в роли «ложной девятки».

Впрочем, более убедительной атака «Спартака» в таком варианте не стала. Разница стала очевидной, когда за три минуты до конца основного времени на замену вышел Промес. Сначала он идеально вывел на ворота Классена, но тот как будто не поверил, что можно делать дубль, и пробил мимо. А вот Мартинс свой момент реализовал уверенно. Причем Промес отправил его один на один передачей пяткой в одно касание. Это класс. А на шестой добавленной минуте Квинси убежал от защитников и послал мяч в дальний угол. Гол и передача за 10 игровых минут!

«Спартак» продолжает уверенно идти по Кубку, здесь ротация Абаскаля работает идеально. Красно-белые уже после четырех туров обеспечили себе первое место в группе, до весны решив все вопросы в турнире. А еще впервые в сезоне «Спартак» не пропустил в двух матчах подряд, и это первый «сухой» матч для Максименко. В субботу возвращение к РПЛ и домашнее дерби с «Динамо». Но если там что-то пойдет не так, о кубковых успехах Абаскаля никто не вспомнит.

Квинси Промес
Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
Леон Классен
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