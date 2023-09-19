«Александрова бьют кулаком, у Гоцука — шишка! Если это «Спартак», то все можно?» Огненный Юран после разгрома в Кубке

Пресс-конференция Гильермо Абаскаля и Сергея Юрана.

Не знаю ни одного игрока, кто может взять мяч и в одиночку забить. Кроме Месси

— Определенная цель достигнута: мы вышли в следующий этап Кубка России с первого места в группе, — сказал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. — Хочу отметить, что сегодня ребята показали очень серьезный футбол с первой до последней минуты. Мы контролировали игру, и в этом заслуга всех футболистов. Эта победа, надеюсь, придаст нам уверенности в следующих матчах.

Важно и то, что мы не пропустили — сохраняли концентрацию. Сегодня вышел Павел Маслов, который долго не играл. Он провел матч хорошо. Все ребята, вышедшие на замену, проявили себя отлично и внесли большой вклад в победу.

У нас нет времени — уже нужно готовиться к следующим матчам. Но концентрация и мотивация, которые сейчас появляются у команды, позволяют нам играть в таком ключе.

Фото ФК «Спартак»

— Насколько тяжелое повреждение у Мелешина? Кого еще вы знаете из форвардов в клубной системе?

— Мы поговорили после матча. Надеюсь, что травма Павла окажется не такой серьезной. Что касается молодежи, то во время международной паузы мы активно привлекали к работе футболистов молодежного состава. Они постоянно тренировались с нами, играли двусторонки. Хорошо знаем их и, возможно, будем задействовать в дальнейшем. Это будет правильно.

— Как скоро вернется в строй Зобнин? Сыграет ли с он с «Динамо»?

— Зобнин чувствует себя нормально. У него не такая серьезная травма. Сегодня он работал индивидуально в Москве. Завтра проведет занятие вместе с командой. Решение по его участию в дерби будем принимать позже.

— Часто к вам возникает много вопросов по составу на матчи Кубка и РПЛ. Появилась информация, что игроки вас не понимают. Можете это прокомментировать?

— Никаких особенных комментариев по этому поводу я вам дать не могу. Просто ноль — один большой ноль.

— Что вы поменяли в обороне? «Спартак» снова сыграл на ноль.

— Да, мы второй раз подряд играем на ноль. Это важно для всей команды — для всех ребят. Не знаю ни одного футболиста, кроме Месси, который может взять мяч и самостоятельно пойти и забить гол. Голы — это командная работа. Так же и с обороной — вся команда защищается. Мы не теряли футболистов, не позволяли наносить опасные удары. Это важно для последующих матчей. В футболе все можно натренировать и наработать, но важна и психология.

То с «Динамо» не ставят пенальти, то со «Спартаком» отменяют гол!

Сергей Юран еще до пресс-конференции негативно высказался о судействе матча, сообщив, что «Пари НН» будет обращаться в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть определенные эпизоды игры. Ну а после матча он подробно рассказал обо всех своих претензиях.

— В принципе, и первый тайм получался, хороший момент был у Каккоева, были хорошие выбегания, — начал главный тренер «Пари НН». — Пропустили необязательный гол. Хотели перестроиться, когда первый забивался... Мы неплохо смотрелись, были моменты во втором тайме, забитый мяч. Усталость накапливается. То с «Динамо» не ставят 11-метровый, то здесь отменяют гол. В концовке начали рисковать. Каккоев попросил замену: они с Тихим получили микроповреждения. Мы перестроили наигранную схему и стали раскрываться. Пропустили два мяча: по третьему вопросов нет, а по второму... Нужно, наверное, как-то повнимательнее смотреть. Александров выходит, у него под контролем мяч, его придержали. Видимо, это допустимая борьба. Хотелось при зрителях дома добиться положительного результата, но проиграли. Проанализируем игру, потому что, к сожалению, хотелось и в Кубке дальше пройти. Шансы еще остаются, но сейчас готовимся к домашней игре чемпионата.

Сейчас просматривал момент на 17-й минуте, когда просто с кулака Александрова бьет защитник. У резервного спросил, не нарушение ли это. Он ответил: «Мяч не в игре был». А что значит не в игре? Мне своим игрокам тоже сказать, что если мяч не в игре, вы можете ударить, наверное? Сейчас будем разбираться с этими моментами. У Гоцука шишка после единоборства с нападающим. Не реагируют. Уже тяжело воспринимать эти двойные стандарты. Если такие очевидные моменты, как с Александровым... Если мяч не в игре, то, наверное, это красная карточка? Сейчас отошлем [в ЭСК]. Пусть смотрят. Это не значит, что судьи виноваты, но тяжело уже, когда такие момент пропускаются. Когда пенальти отбирается в матче с «Динамо», а в итоге признают, что пенальти был. Ну, как это понимать? Игроки же готовятся, тратят свое здоровье. Мы недополучаем очки с «Динамо», премии игроки недополучают, скажем так. Нужно, наверное смотреть и разбираться. Или если это «Спартак», то можно? Давайте мы другие клубы и футболистов уважать будем. К сожалению, не получается. Поэтому уже тяжело это воспринимать. Идем дальше. Ничего страшного.

— Что вы сказали футболистам после матча? Они играли и смотрелись хорошо.

— По игре — неплохо, да. Играли в атаку. А что футболистам сказать? Я сам был в прошлом футболистом. Они тоже видят, понимают и кипят из-за того, что моменты пропускаются. Самое главное — их поддержать. Да, проиграли. Да, все все понимают. Теперь переключаемся. У нас в воскресенье игра в чемпионате с «Оренбургом». Голову выше и вперед. Они сами говорят, что устали уже. Ну почему такие вещи пропускаются?

Идет удар в лицо. Меня так во дворе учили бить. Пихать им было бы неправильно. Разберем, там есть ошибки. И хорошие моменты были. Собираемся и потом подготовим теорию, все разберем.

— Сергей Николаевич, вы недавно перенесли операцию. Как вы себя чувствуете?

— Нормально, все хорошо, спасибо большое.

— Какое состояние у Дмитрия Живоглядова?

— Разговаривал с доктором. Тенденция положительная, хотя и есть микроповреждение. Я сторонник выпускать игрока только при выздоровлении на 200%. Думаю, на «Оренбург» может быть готов. Но есть вопросы.

— Стоцкого поменяли из-за желтой карточки или были другие причины?

— Хотелось добавить немножко креативности. Стоцкий здорово отработал. Когда фон усталости появляется — это чревато. У него была желтая карточка, он мог из-за усталости сфолить. Это бы привело ко второй желтой. Могли со «Спартаком» остаться в меньшинстве, что усложнило бы положение.

— Сегодня были и положительные моменты — на трибунах собралось много зрителей. Такие моменты добавляют эмоций?

— Естественно. Приятно, когда стадион собирается. 32 тысячи! Любому футболисту и мне приятно. Болельщик пришел — спасибо большое. Результатом мы благодарим — стараемся, по крайней мере. Сегодня настраивались на победу, чтобы доставить удовольствие зрителям. Могу извиниться. Но еще раз: спасибо большое болельщикам, что они приходят! Я это очень ценю.