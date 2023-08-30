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Кубок России

Сегодня, 08:00

«Зиньковский показал, что поборется с Промесом и Бонгондой за место в составе». Тарханов — о крупной победе «Спартака» над «Динамо»

Тарханов отреагировал на крупную победу «Спартака» над «Динамо»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
«Спартак» — «Динамо» — 4:1. Антон Зиньковский и Сергей Паршивлюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов — о крупной победе красно-белых над «Динамо» в Кубке России (4:1).
Кубок России. Группа D
29 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:1
Динамо

— Что это было?

— Полное преимущество «Спартака» в первом тайме. «Динамо» я вообще не увидел. Все было понятно уже до перерыва.

— За последнюю неделю кто только ни критиковал Абаскаля. Зря? Он всем все доказал?

— Да я бы в первую очередь говорил о слабой игре «Динамо» в защите. Для меня это стало откровением. Второй гол красно-белых — полная безнадега в оборонительных построениях бело-голубых! Это что-то необъяснимое! Коллективное помешательство какое-то. Почему все бросили Бабича?! Его непосредственную игру в защите анализировать сложно, так как соперник не создал «Спартаку» серьезных проблем. А вот гол в дебютном матче останется в памяти болельщиков.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. Александр Соболев и&nbsp;Срджан Бабич. И какой состав у Абаскаля основной? «Спартак» уничтожил «Динамо» в Кубке

Да и четвертый гол, конечно, удивительный. Как Зиньковский мог в полном одиночестве убежать один на один с Лещуком?! Это еще хорошо, что вратарь «Динамо» выручил свою команду в начале первого тайма. А так все могло быть для команды Лички гораздо печальнее.

— Абаскаль красноречиво ответил критикам?

— Давайте подождем. Сегодня я бы в первую очередь говорил об очень слабой игре подопечных Лички. Дождемся матча красно-белых с «Краснодаром».

— Зиньковский доказал, что может претендовать на место в старте?

— Конечно! Очень приличный матч в исполнении Антона. У парня сильные качества, которые позволяют ему претендовать на место в стартовом составе красно-белых. Конкуренты серьезные — Промес, Бонгонда. Но с такой игрой Зиньковского все реально.

— К кому у вас наибольшие претензии в «Динамо»?

— Да ко всем! Слушайте, ну если команда уже к 25-й минуте уступает 0:4, кого тут можно выделять со знаком минус? (Улыбается.) Ну нельзя так играть в обороне!

— Новички бело-голубых Карраскаль и Чавес успели произвести на вас впечатление?

— Ну нет. Пока все сыроватые... Нужно время для адаптации. Пусть хотя бы выучат русский язык. (Смеется.) Когда я работал главным тренером, всегда говорил переводчику: ты не переводи, а втолкуй легионерам, чтобы они учили наш язык. Это здорово облегчит коммуникацию.

— Может быть, Личке стоило включить Тюкавина хотя бы в заявку на дерби?

— Здесь мне сложно рассуждать. Мы же не знаем истинной причины. Может быть, Личка приберег форварда до матча чемпионата с «Ростовом». А может быть, не все в порядке у Константина со здоровьем.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. Марцел Личка. Личка капитулировал до матча. Дерби «Спартак» — «Динамо» требует большего уважения

— «Спартак» теперь выправит ситуацию в чемпионате? К Абаскалю будет гораздо меньше вопросов?

— Да у меня их к нему особо не было.

— Разве? А как же поражения от «Урала» и «Зенита»? Ничья с «Ахматом»?

— Давайте так. «Зенит» вынесем за скобки. Он показал, кто является фаворитом в чемпионской гонке. Хотя я бы и не назвал игру красно-белых в том матче безнадежной. Матч с «Уралом» мог закончиться вничью, если бы не несогласованность в действиях Свинова и Литвинова. Так что я бы не делал катастрофы из этих результатов. Другое дело — согласен с теми, кто считает, что Абаскалю пора стабилизировать уже состав и играть по одной схеме. Матч с «Динамо», конечно, даст ему дополнительную пищу для размышлений. Обойма футболистов у Гильермо вполне приличная. Просто надо определиться с оптимальным вариантом.

Антон Зиньковский
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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