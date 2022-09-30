«Абаскаль показал, что он обучаем, сделал работу над ошибками». Орлов — о крупном поражении «Зенита» от «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов — о крупном поражении «Зенита» от «Спартака» в Кубке России (0:3).

— «Спартак» победил заслуженно, — говорит Орлов. — В плане мотивации, концентрации москвичи выглядели лучше. Да и по «физике» превзошли питерцев.

У меня есть вопрос по стартовому составу «Зенита». Почему не вышел Мостовой, который задавал тон в последних матчах, а играл Мантуан? Тренерский штаб пошел на определенный риск, который в итоге не оправдался. Бразилец не забил и не отдал.

Идем дальше. Сергеев провел одну из самых блеклых игр в составе сине-бело-голубых. У него практически ничего не получилось впереди. В одном эпизоде он получил мяч в штрафной и сделал аж три касания... Естественно, тебя накроют. Ну почему сразу не исполнить? Это в ФНЛ можно 40 мячей забить после трех касаний! Здесь, вообще-то, другой уровень сопротивления. Кто тебе позволит такую вольность в РПЛ? Так не пойдет.

Первый гол. Родригао фактически сделал подарок спартаковцам, а не выбил мяч. Тут же последовала передача на Промеса, который открыл счет.

Второй гол. Алип, вышедший на замену, действовал против Соболева. Ну этот защитник, вообще-то, не первый день в «Зените», так? Пора бы уже, наверное, научиться как-то мешать форварду. А он ножку свою двигал, извините меня, как балерун какой-то... Ты же должен закрыть форварда. Из этих деталей все и складывается.

Конечно, сказалось отсутствие Барриоса. Мы вновь убедились, насколько колумбиец важен для «Зенита». Ну и не было Клаудиньо. Думаю, после их возвращения питерцы сыграют совсем по-другому против «Ростова».

Почему так много пропустили? Ясно, что счет не соответствует происходившему на поле. Однако нужно констатировать: в концовке «Зенит» развалился. После 70-й минуты почему-то «подсели». Ну и те, кто вышел на замену, игру не усилили. Ну что сделал Бакаев? А Ерохин? А Кассьерра? Какие-то пассивные. Не попали в игру...

Получается, как только поле покинули Малком и Вендел, все закончилось... Бразилозависимость. Все остальные почему-то расслабляются, надеются на легионеров. Другие футболисты как бы присутствуют при Малкоме и Венделе, хотя сами по себе тоже должны быть футболистами основы. Кузяев? Да, старался, но ведь не забивал. Зачем было лупить с такой силы? Это я про момент, когда он попал в штангу. КПД каков? Мастерства не хватает.

Чем меня удивил «Спартак»? Команда явно прибавила. Вы же помните, с каким преимуществом «Зенит» играл против красно-белых в чемпионате? А сегодня у команды Семака почти не было ударов в створ. Как же так? Вышел Кассьерра, столько свободных зон уже образовалось. Ну беги ты во фланг, открывайся. А он даже не попытался этого сделать. Все время обыгрывался с ближним и выпадал. Бакаеву тоже еще надо приложить немало усилий, чтобы пробиться в основу.

«Спартак» двигается поступательно. Видно, что Абаскаль обучаем. Он показал, что делает правильные выводы, проводит работу над ошибками. Красно-белые заслуживают, конечно, похвалы.

Бросил ли «Спартак» сегодня «Зениту» перчатку, в том числе и в гонке за чемпионство? Подождите, а почему только «Спартак»? Есть же еще ЦСКА, «Ростов». Не спешите делать глобальные выводы. Да, сегодня красно-белые сыграли качественно. Но это Кубок. А что будет в чемпионате? Не торопитесь. Но перспективы у подопечных Абаскаля видны.

И все же не забывайте, что пока у «Зенита» отрыв от «Ростова» в РПЛ составляет четыре очка. Сейчас должны вернуться Ловрен, Барриос, Клаудиньо. Это же совсем другая команда.

Я, кстати, никогда не говорил, что у «Зенита» два состава. Вы сегодня видели второй? С «Крыльями» тоже ничего не показали. Я даже не про поражения. Нет игры! Вот бразильцы, Барриос быстро работают с мячом, господствуют в центре. Это козырь «Зенита».

Судейство Мешкова? Я не понял, за что показали карточку Венделу. Там же Хлусевич фолил. Вендел начал апеллировать к судье. Согласен, это тоже неправильно. Но надо же и Хлусевича наказать! Он же нарушитель! Какой-то беспредел... Так же можно бразильца вывести из себя. Комментаторы матча говорили, что Мешков дает играть. Хорошо. Только по каким правилам? По российским или по правилам ФИФА? Хлусевич сорвал атаку? Сорвал. Так чего же ты ему карточку не показываешь?

При этом, конечно, «Зенит» проиграл не из-за судейства. «Спартак» был просто сильнее.