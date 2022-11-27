Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:40

Массовая драка и море красных карточек. «Зенит» и «Спартак» лихо завершили год, Питер отправился в Путь регионов

Гоша Чернов
Корреспондент
27 ноября. «Зенит» — «Спартак» — 0:0, пен. 4:2. Драка Шамара Николсона и Родригао.
Фото ФК «Зенит»
27 ноября. «Зенит» — «Спартак» — 0:0, пен. 4:2. Малком и Роман Зобнин.
Фото ФК «Зенит»
1/2
Telegram Дзен
90 минут безынтересной игры увенчались грандиозным скандалом.
Кубок России. Группа B
27 нояб, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

4:0 на заказ

Матч «Зенит» — «Спартак» по умолчанию не может быть второстепенным. Но случается и такое: битва Москвы и Санкт-Петербурга оказалась в тени чемпионата мира, хоть и нзаслуженно.

Ситуация в кубковой группе В к последнему туру получилась настолько закрученной, что даже в Катаре позавидовали бы. «Факел» давно потерял шансы на плей-офф, а «Зенит» и «Крылья Советов» отставали от «Спартака» на три очка. Действующие чемпионы России и лидеры РПЛ рисковали пролететь мимо верхней сетки из-за слабой игры с прямыми конкурентами. Подразумевалось, что самарцы в параллельной встрече справятся с «Факелом», поэтому «Зениту» требовалась не простая победа, а разгромная — минимум в четыре мяча.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Зенит» — «Спартак»: массовая драка и 6 удалений, питерцы победили по пенальти. Онлайн-трансляция матча Кубка России

СБГ-надежды и КБ-опасения

В сине-бело-голубых соцсетях всю неделю шутили над тем, что задача простейшая — в последних двух матчах на «Газпром Арене» «Зенит» разгромил «Спартак» с общим счетом 11:1. Но понятно, что за этими шутками стояли лишь вера в команду и легкая надменность, а не логика.

«Спартак» вырос даже за тот короткий срок, что прошел с июльского поражения в Суперкубке России. Красно-белые сильно провели осень, Гильермо Абаскаль уже утвердился в статусе одного из лучших тренеров красно-белых последних лет, так что и болельщики «Спартака» рассчитывали на долгожданный успех в Питере. Правда, в их соцсетях в последние дни высказывались и опасения: слишком невнятно они провели недавний матч с «Крыльями Советов», хотя могли по его итогам гарантировать себе первое место.

Гибридная схема Абаскаля

Впрочем, вряд ли поражение в Самаре существенно повлияло на мотивацию красно-белых. Обыграть «Зенит» на его поле — принципиальная задача, которую Абаскаль хотел решить в любом случае. И под эту встречу тренерский штаб подготовил специальный план: «Спартак» выбрал сложную гибридную схему, в которой особая роль была отведена правому флангу. Без мяча красно-белые четко выстраивались по схеме 5-3-2, а при владении Классен уходил высоко вперед.

Однако изначальный план Абаскаля мог выглядеть чуть иначе, потому что на разминке травмировался Маслов — и вместо него вышел Рыбус. Крайне редко бывает, чтобы вынужденная замена перед матчем была не по позиции, но это как раз тот случай — едва ли Маслов закрывал бы левую бровку. Скорее всего, там действовал бы Хлусевич, который в итоге стал правым центральным защитником.

27 ноября. "Зенит" — "Спартак" — 0:0, пен. 4:2. Малком и Роман Зобнин. Фото ФК «Зенит»
27 ноября. «Зенит» — «Спартак» — 0:0, пен. 4:2. Малком и Роман Зобнин.
Фото ФК «Зенит»

Необычная роль Малкома

Любопытно, что Классен — левша, которому сказали покрывать весь правый фланг. Похожую историю мы видели как раз в матче первого круга группы, когда «Спартак» разбил «Зенит» 3:0. Но сейчас у сине-бело-голубых стартовый состав был близок к оптимальному — в отличие от той встречи, Барриос и Клаудиньо вышли в основе, а Дуглас Сантос занял родное место на левом краю. Выздоровел Родригао, а вместо Ловрена в центре обороны вышел Чистяков.

Сергей Семак тоже подкорректировал схему. Нет, он не отказался от привычных 4-3-3, но наделил особыми полномочиями Малкома. Во-первых, бразилец играл не просто слева, а максимально широко слева — он растягивал оборону «Спартака» и регулярно оставался один в один с другим левшой Классеном. Без мяча Малком часто уходил в переднюю линию прессинга с Сергеевым, так что визуально «Зенит» в этой фазе переключался на 4-4-2.

Владимир Москалев. «Зенит» — «Спартак»: судья не управлял игрой! Почему такую встречу судил Москалев?

Скучный первый тайм

Кроме тактики и красочного перфоманса «виража», в первом тайме обсуждать было нечего. «Зенит» и «Спартак» то ли подхватили унылую тенденцию чемпионата мира, то ли мыслями находились уже в отпуске, но первая половина встречи обошлась вообще без голевых моментов. Грамотно играли опорные полузащитники обеих команд, поэтому тайм вышел не таким зрелищным, как хотелось бы.

После перерыва Семак разменял Сергеева на Кассьерру и перекинул Малкома на его родное правое крыло, где бразилец тут же начал создавать моменты — почти сразу после выхода из раздевалки он плотно пробил с левой ноги, а позже еще раз опасно влетал в штрафную, но оказался в офсайде.

Вылет Питера

Моменты во втором тайме хотя бы появились, но до ворот мяч все равно доходил редко. Уже в перерыве стало ясно, что ни о каких 4:0 речи быть не может даже при тройных премиальных для зенитовцев, однако настрой на победу все равно сохранялся. Это проявлялось не только в борьбе на поле, но и на бровке: в середине второго тайма красную карточку получил ассистент Абаскаля Владимир Слишкович. Позже в стычку вступили и Родригао с Николсоном.

Семак пытался освежить команду различными заменами и перестановками — например, Кузяев на финальном этапе встречи стал правым защитником, ушли Малком с Клаудиньо. Прекрасно вышел Мостовой — у Андрея была пара моментов, которые могли бы принести «Зениту» победу. Но на табло так и остались нули, которые оставили московскую команду первой, а невскую — третьей.

Стенка на стенку и пенальти Бакаева

Игру по регламенту должна была увенчать серия пенальти, которая не влияла на турнирное положение. Однако одновременно с финальным свистком началось самое интересное: фол Барриоса на Николсоне спровоцировал масштабную драку, в которой сложно было разобраться даже после окончания игры. Драка во многом напоминала легендарную битву «Сатурн» — ЦСКА из нулевых, однако сейчас для вынесения вердикта у судей была видеопомощь. В итоге было показано целых шесть красных карточек: Николсону, Соболеву, Селихову (он был запасным), Родригао, Барриосу и Малкому. Если учитывать удаление Слишковича, то за игру было продемонстрировано сразу семь красных карточек.

27&nbsp;ноября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 4:2. Владимир Москалев после драки футболистов. Покадровый разбор массовой драки «Спартака» и «Зенита» с 6 удалениями. С чего все началось?

К серии пенальти команды успокоились. Иван отразил два удара — в исполнении Зиньковского и Денисова, а Дуглас Сантос пробил выше. По иронии, к мячу на финальный удар подошел экс-спартаковец Бакаев, который забил и все-таки принес победу «Зениту» в безумно нервном матче.

«Спартак» и «Крылья», обыгравшие «Факел», идут в Кубке дальше по основной сетке, а «Зенит» с третьей строчки — по Пути регионов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
45
417
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Похищение сестры, нищее детство и побег от алиментов прямо во время матча. История героя ЧМ эквадорца Валенсии
Беспорядки в Бельгии: марокканцы победили на ЧМ-2022, а фанаты разнесли центр Брюсселя
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве заявила, что потеряла сознание
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле
Суд арестовал избившего соседа по салону самолета Москва – Петербург врача
Как спасают деревья в России
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Орлов — о драке в матче «Зенит» — «Спартак»: «Куда полетел Соболев? Как хулиган из подворотни!»
Гендиректор «Нижнего Новгорода» о формате Кубка: «Разнообразие для нашего футбола и с финансовой точки зрения тоже интересно»
Анохин о драке между футболистами «Зенита» и «Спартака»: «Это была драка за большие деньги»
«Это цветочки по сравнению с тем, что было в Раменском». Семак и Абаскаль — о драке после матча «Зенита» со «Спартаком»
Определились все участники плей-офф Кубка России сезона-2022/23
«Локомотив» переиграл «Нижний Новгород» и одержал первую победу под руководством Галактионова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Динамо» было на грани вылета из Кубка. Гол Макарова поднял бело-голубых с четвертого места на первое

«Зенит» — «Спартак»: судья не управлял игрой! Почему такую встречу судил Москалев?