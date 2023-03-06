Агент о попадании Миранчука в расширенный список сборной: «Если у Леши получится, то он с удовольствием приедет»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука отреагировал на попадание футболиста в расширенный список сборной России на мартовский сбор.

«Замечательно, что он попал в расширенный состав. Если у Леши получится, то он с огромным удовольствием, желанием и энтузиазмом приедет в расположение сборной. Не все зависит от желания футболиста. Мы все заложники ситуации. Если решение клуба и федерации футбола Италии будет положительным, то он конечно же приедет и сыграет с огромной радостью и желанием», — сказал Шпинев «СЭ».

В понедельник, 6 марта сборная России объявила расширенный состав на мартовский сбор, который пройдет с 19 по 28 марта. Алексей Миранчук и его брат Антон, выступающий за «Локомотив», попали в список.