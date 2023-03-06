Агент Кокорина о непопадании игрока в расширенный состав: «Александр четко говорил, что хочет играть за сборную»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Ариса» Александра Кокорина, в комментарии для «СЭ» отреагировал на непопадание форварда в расширенный состав сборной России.

«Наверное, лучше спросить у Карпина, почему Кокорина не вызвали. Александр, по-моему, в своем интервью четко говорил, что хочет играть за сборную. Последует вызов — приедет. Думаю, что просто сегодня Карпин для себя определил тех людей, которых сегодня больше хочет видеть», — сказал Бердышев «СЭ».

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В нынешнем сезоне 31-летний футболист забил 9 голов и сделал 4 результативных передачи в 21 матче за команду из Кипра.

В понедельник, 6 марта сборная России объявила расширенный состав на сбор, который пройдет с 19 по 28 марта. В список попал 41 игрок.