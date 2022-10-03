Агент Хаджикадунича об игре со сборной России: «Сейчас это невозможно»

Агент боснийского защитника Денниса Хаджикадунича Валид Фаур в разговоре с «СЭ» объяснил позицию игрока по товарищескому матчу со сборной России.

«Ситуация с «Ростовом» не так однозначна. Это фантастический клуб. Они сделали многое для Хаджикадунича, что позволило ему быть вызванным в сборную! Мы любим «Ростов»! Клуб просто попал в такую ситуацию с Россией. Он ничего не имеет против клуба или сборной. Это нормально. И это не только мнение Денниса. Думаю, многие футболисты, которые имеют дело с Россией, задумываются о целесообразности нахождения там. Сейчас мы знаем, что не вернемся, пока ситуация не стабилизируется. Мы не знаем, что происходит сейчас, что произойдет дальше. У каждого из нас есть семья, друзья, поэтому принять решение об игре в «Ростове» сейчас невозможно. Игры со сборной России по футболу это тоже касается», — сказал Фаур «СЭ».

Ранее защитник сборной Боснии и Герцеговины Деннис Хаджикадунич заявил, что он против участия в товарищеском матче с Россией.