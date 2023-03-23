Канчельскис — о матче с Ираном: «Сейчас результат неинтересен. Мы получим три очка? Нас вернут в Европу?»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис с разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ничейный результат в товарищеском матче между сборными России и Ирана (1:1).

«Сейчас результат неинтересен. Мы получим три очка? Нас вернут в Европу? Когда будем бороться за выход на чемпионат Европы и мира, тогда будем говорить о результате. Сейчас надо больше просмотреть молодых игроков», — сказал Канчельскис «СЭ».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.