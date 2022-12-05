Резцова: «Российский футбол и биатлон сейчас на дворовом уровне»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что российский футбол и биатлон находится на данный момент на дворовом уровне.

«Сейчас проходит этап Кубка России по биатлону, но это даже нам неинтересно — смотреть только на россиян. Уровень совсем не тот. Хотелось бы, чтобы нас на чемпионат мира выпустили. Будем ждать лучшего времени. На чемпионате мира им нравится бегать без россиян. Томас Бах никого не слушает и слова не дает тем, которые бы сказали, что без россиян нам никуда и нам самим неинтересно. Чемпионат России сейчас — это пустое соревнование. Ну, катаются они сейчас между собой. Что это такое? Это уровень дворовых соревнований. Это касается и футболистов, которые здесь погоняют у себя дома, но это чисто тренировочный процесс, а не соревновательный. Не знаю их уровень, но, думаю, сами футболисты недовольны», — цитирует Резцову Legalbet.

16 сентября Конгресс Междунaродного союза биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. В сентябре Россия сыграла против Киргизии (2:1) в Бишкеке. В ноябре российская команда провела матч с Таджикистаном (0:0) в Душанбе, а с Узбекистаном (0:0) — в Ташкенте.