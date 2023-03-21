Булыкин поделился ожиданиями от товарищеских матчей национальной команды против Ирака и Ирана

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеских матчей национальной команды против Ирака и Ирана.

«Я ожидаю от сборной России хорошей игры и победы. Карпин принял решение не вызывать в сборную возрастных игроков. Неизвестно, сколько еще продлится бан. Я считаю, что это в его праве», — приводит слова Булыкина «Газета.Ru».

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране. 26 марта национальная команда встретится со сборной Ирака в Санкт-Петербурге.