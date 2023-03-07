Бышовец заявил, что игра сборной России будет строиться вокруг Головина и Миранчука

Бывший российский футболист Анатолий Бышовец прокомментировал попадание Александра Головина и Алексея Миранчука в расширенный состав сборной России на мартовские сборы.

«Вызов в сборную — это возможность непосредственно общаться с игроком. Потому что информация об игровых качествах есть, но эта игра за национальную команду и против наших соперников. Здесь необходимо посмотреть игроков в игре, и тогда можно будет говорить о взаимодействии защитников, о психологическом состоянии. Эти сборы — сбор информации. Но вызывать шесть вратарей не вижу смысла. Головин и Миранчук — лидеры команды, игроки основного состава. Вокруг этих игроков можно выстраивать ядро команды, которое будет влиять на психологическое состояние партнеров. А вокруг этого будет строиться и формироваться организация игры, структура команды. Этот вызов просто необходим, и тренеры поступили правильно», — приводит слова Бышовца «Чемпионат».

В понедельник, 6 марта был опубликован расширенный состав сборной на предстоящий сбор, который пройдет с 19 по 28 марта. В список попал 41 футболист.

В рамках мартовского сбора сборная России проведет товарищеский матч против Ирана. Игра состоится 23 марта в Тегеране.