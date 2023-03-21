Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от товарищеского матча российской сборной против Ирана.

«Каждый нормальный человек, гражданин России ждет победы своей команды. Но то, что мы давно не играли и у нас очень много футболистов, которых будут проверять на определенных местах в составе, я не жду, что сборная России сыграет, как сборная Франции. У футболистов будет желание доказать, что они не случайно попали в национальную сборную — это сто процентов. Когда пройдет некоторое время и будет проверено до ста кандидатов, я более чем уверен, что подберут пятнадцать человек — этого будет достаточно для выступления сборной на официальных соревнованиях. Все впереди. Время пока играет на нас. Нам нельзя бояться, что мы в первой же игре потерпим поражение. Нам главное играть. Когда тренерский штаб будет отрабатывать единую систему, которую они считают самой правильной, то к этой системе они будут вынуждать футболистов придерживаться этой системы», — сказал Кавазашвили «СЭ».

23 марта сборная России сыграет против Ирана в Тегеране.