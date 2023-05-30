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Сегодня, 19:59

Чернышов считает маловероятным проведение матча между сборными России и Сербии

Алина Савинова
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Главный тренер «Радничков» Андрей Чернышов оценил вероятность проведения товарищеского матча между национальными командами России и Сербии.

«Что касается такого «официального» товарищеского матча, это будет сложно. Все-таки согласовывается с УЕФА, а мы сейчас отстранены от таких матчей, поэтому, наверное, с любой европейской сборной было бы сложно такой матч провести», — приводит «Спорт День за Днем» слова Чернышова.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. После отстранения россияне провели 5 товарищеских матчей — против Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/chernyshov-schitaet-maloveroyatnym-provedenie-tovarishcheskogo-matcha-mezhdu-sbornymi-rossii-i-serbi
Андрей Чернышов
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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