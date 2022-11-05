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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о продлении контракта Валерия Карпина с национальной командой.
«А какую реакцию вы хотите? А какие другие варианты тут возможны были? Я просто не представляю. На данный момент команда отстранена, а тренер нужен, тренер показывает хорошие результаты. Пускай продлевает, других вариантов нет», — сказал Билялетдинов Vprognoze.ru.
53-летний специалист совмещает работу в «Ростове» и сборной России с июля 2021 года.
Сборная России проведет товарищеские матчи против команды Таджикистана в Душанбе (17 ноября) и против сборной Узбекистана в Ташкенте (20 ноября).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования