Динияр Билялетдинов — о продлении контракта Карпина со сборной России: «Других вариантов нет»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о продлении контракта Валерия Карпина с национальной командой.

«А какую реакцию вы хотите? А какие другие варианты тут возможны были? Я просто не представляю. На данный момент команда отстранена, а тренер нужен, тренер показывает хорошие результаты. Пускай продлевает, других вариантов нет», — сказал Билялетдинов Vprognoze.ru.

53-летний специалист совмещает работу в «Ростове» и сборной России с июля 2021 года.

Сборная России проведет товарищеские матчи против команды Таджикистана в Душанбе (17 ноября) и против сборной Узбекистана в Ташкенте (20 ноября).