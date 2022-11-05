Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:47

Динияр Билялетдинов — о продлении контракта Карпина со сборной России: «Других вариантов нет»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о продлении контракта Валерия Карпина с национальной командой.

«А какую реакцию вы хотите? А какие другие варианты тут возможны были? Я просто не представляю. На данный момент команда отстранена, а тренер нужен, тренер показывает хорошие результаты. Пускай продлевает, других вариантов нет», — сказал Билялетдинов Vprognoze.ru.

53-летний специалист совмещает работу в «Ростове» и сборной России с июля 2021 года.

Сборная России проведет товарищеские матчи против команды Таджикистана в Душанбе (17 ноября) и против сборной Узбекистана в Ташкенте (20 ноября).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10407140-bilyaletdinov-o-prodlenii-kontrakta-s-karpinym-drugih-variantov-net.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Валерий Карпин
Динияр Билялетдинов
Сборная России по футболу
0
Читайте также
На российском «Гран-при» выступает гражданка Франции и США. Ее фамилию склоняют на мужской манер
Актер Райан Рейнольдс покупает клуб-неудачник НХЛ из Канады
Устроивший пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме признал вину
В США призвали отобрать у России остров Врангеля
Американский экономист призвал Европу изменить позицию по отношению к России
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Джикия: «Возможен переход в азиатскую конфедерацию? Возможен, почему нет»
Джикия поздравил Карпина с продлением контракта со сборной России
Карпин остается в сборной до лета 2024 года: подробности нового контракта
Игнатьев о продлении контракта с Карпиным в сборной: «Все вполне закономерно, он держит руку на пульсе»
Президент РФС Дюков прокомментировал продление контракта тренера сборной России Карпина
Валерий Карпин продлил контракт со сборной России до августа 2024 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тарханов — о продлении контракта с Карпиным в сборной: «Нормальное решение»

Ирисметов: «Рад, что Узбекистан сыграет с Россией. Для нас это топовая команда»