Дюков рассказал, что многие футбольные ассоциации заинтересованы в возвращении России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что руководитель многих футбольных ассоциаций Европы заинтересованы в возвращении России.

— Какой глобальный ответ вы получили от представителей ФИФА и УЕФА?

— Когда ФИФА и УЕФА принимали решение в конце февраля этого года, мотивацией и обоснованием решения было: невозможность обеспечения безопасности при проведении матчей и риск и угроза сохранения целостности соревнований. Мы посчитали это решение политическим. Вы знаете, что мы обратились в CAS. Наше обращение в CAS не было поддержано. К сожалению, у нас есть только решение, но нет полного текста решения. Соответственно, мы не можем продолжить наши судебные действия. В любом случае мы собираемся это сделать, поскольку считаем, что должны продолжать отстаивать наши интересы в том числе и в судебных инстанциях. Это часть нашей работы: апелляция и защита наших спортсменов в судебной инстанции. Позиция ФИФА остается прежней. Они считают, что за это время не произошло никаких событий, которые говорили бы о том, что произошли события, которые обеспечивают безопасность проведения матчей с одной стороны, с другой стороны сохраняют целостность соревнований.

Я встретился со многими руководителями футбольных ассоциаций Европы. Все заинтересованы в скорейшем возвращении нашей сборной в официальные турниры, которые проводятся УЕФА. Но при этом все говорят о том, что есть достаточно сильное давление со стороны политиков, правительств, СМИ. Это необходимо тоже учитывать. В настоящий момент мы начали обсуждать постепенное возвращение хотя бы наших юношеских сборных, может быть, наших женских команд и возможность проведения каких-то турниров совместно с другими командами. Это первый шаг по возвращению наших сборных в турниры, которые проводятся УЕФА.