Главный тренер сборной Ирака: «Очень хороший опыт — сразиться с таким сильным соперником»

Главный тренер сборной Ирака Хесус Касас прокомментировал поражение в товарищеском матче с национальной командой России (0:2).

— Будет ли еще одна игра со сборной России?

— Для нас это был очень хороший опыт — сразиться с таким сильным соперником. Для нас это начало серии игр с сильными соперниками. Мы показали, что можем это делать.

— Возможен ли матч со сборной России в Багдаде?

— Честно говоря, не слышал об этом. До меня не доходила подобная информация, но мы будем счастливы принять сборную России.

— Не все сильнейшие игроки сборной Ирака приехали в Россию. Повлияло ли это на матч?

—Мы гордимся всей командой и каждым игроком. Те, кто приехал на матч, показали все, на что способны

— Кто из сборной России вас удивил?

— Я бы хотел отметить групповую игру соперника на левом фланге — действия футболистов этой зоны заставили нас менять схему по ходу встречи

— Какова роль этой игры перед подготовкой к ближайшему Кубку Азии?

— До первого гола соперника у нас была уверенность в наших силах и нашей победе. После этой игры мы поняли, что можем сражаться с соперниками такого уровня. Безусловно, опыт этого матча поможет нам при подготовке к Кубку Азии, — сказал Касас.

Встреча сборных России и Ирака проходила в Санкт-Петербурге. Ранее команда Валерия Карпина в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).