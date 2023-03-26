0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:21

Главный тренер сборной Ирака: «Очень хороший опыт — сразиться с таким сильным соперником»

Гоша Чернов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Ирака Хесус Касас прокомментировал поражение в товарищеском матче с национальной командой России (0:2).

Будет ли еще одна игра со сборной России?
— Для нас это был очень хороший опыт — сразиться с таким сильным соперником. Для нас это начало серии игр с сильными соперниками. Мы показали, что можем это делать.
Возможен ли матч со сборной России в Багдаде?
— Честно говоря, не слышал об этом. До меня не доходила подобная информация, но мы будем счастливы принять сборную России.
Не все сильнейшие игроки сборной Ирака приехали в Россию. Повлияло ли это на матч?
Мы гордимся всей командой и каждым игроком. Те, кто приехал на матч, показали все, на что способны

— Кто из сборной России вас удивил?
— Я бы хотел отметить групповую игру соперника на левом фланге — действия футболистов этой зоны заставили нас менять схему по ходу встречи

Какова роль этой игры перед подготовкой к ближайшему Кубку Азии?

До первого гола соперника у нас была уверенность в наших силах и нашей победе. После этой игры мы поняли, что можем сражаться с соперниками такого уровня. Безусловно, опыт этого матча поможет нам при подготовке к Кубку Азии, — сказал Касас.

Встреча сборных России и Ирака проходила в Санкт-Петербурге. Ранее команда Валерия Карпина в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).

Футбол
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
2
0
Читайте также
Сборная России победно вернулась домой. Но к ней все еще много вопросов
Битва фаворитов в НХЛ: шведский супервратарь не дал Кучерову спасти «Тампу»
Российский военный в одиночку захватил опорный пункт ВСУ под Угледаром
Самолет из Нижнего Новгорода в Москву подал сигнал бедствия
В Мытищах мужчина избил двух людей в поликлинике
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: матчи с Ираном и Ираком
Карпин — о соперниках сборной России: «Иран сильнее Словении или Словакии»
Рекордный гол Пиняева, удаление Кузяева и победа России над Ираком
Пора прекращать разговоры о мотивации. Матчи за сборную России — слабый стимул?
Дюков объявил, почему задержалось объявление о товарищеском матче сборной России против Ирака
Карпин о матче с Ираком: «Естественно, больше доволен игрой сборной России во втором тайме»
Карпин — о матче с Ираком: «Претензий к Песьякову нет. Это технический брак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер сборной Ирака — о матче с Россией: «Это была очень красивая игра»

Кузяеву грозит несколько матчей дисквалификации. Даже товарищеских