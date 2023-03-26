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Судейство

Сегодня, 20:25

Кузяеву грозит несколько матчей дисквалификации. Даже товарищеских

Александр Бобров
Шеф-редактор
Далер Кузяев в матче с Ираком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Далер Кузяев, удаленный в конце товарищеского матча сборной России с командой Ирака (2:0), может получить многоматчевую дисквалификацию от Международной федерации футбола (ФИФА).

В зависимости от того, как судья встречи объяснит причину применения красной карточки (например, агрессивное поведение), в соответствии с дисциплинарным регламентом ФИФА, который вступил в силу 1 февраля 2023 года, Кузяев рискует получить отстранение не менее чем на три игры.

В соответствии с другой статьей того же документа, дисквалификация будет действовать в следующих товарищеских матчах либо же ее учтут при выступлении сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации, если РФС даст добро на участие нашей команды в этом турнире.

Далер Кузяев
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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