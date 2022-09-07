Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

7 сентября, 12:40

Карпин о товарищеском матче России с Киргизией: «Важно показать, что мы есть, мы живы»

Карпин рассказал о задачах сборной России на товарищеский матч с Киргизией
Артем Бухаев
,  
Владимир Пушкарев
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о задачах национальной команды на товарищеский матч с командой Киргизии.

В среду, 7 сентября, тренерский штаб объявил расширенный состав на осенние учебно-тренировочные сборы.

— Какие задачи ставятся на матч с Киргизией? Что сейчас вообще нужно сборной России?

— На 300 процентов необходимо собраться. Важно показать, что мы есть, мы живы. В нынешних условиях сыграть с Киргизией — это успех. Есть расширенный список. Понятно, что он будет короче. Но были и другие люди — Черников, Литвинов, которые могли попасть в расширенный. Окончательный список будет — 23 полевых и 3-4 вратаря. В списке есть ребята, которых мы не вызывали, они впервые получили приглашения. Кроме вратарей, у нас нет ни одного игрока старше 30 лет. Никто не знает и не понимает, когда случится возвращение к официальным матчам. Важно посмотреть на молодых ребят, чтобы они почувствовали атмосферу сборной России. Этот матч и эти сборы очень нужны.

Встреча с Киргизией состоится 24 сентября в Бишкеке. Также в ноябре подопечные Карпина сыграют на выезде с Ираном. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная Киргизии по футболу
Сборная России по футболу
16
25
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Ростов» — «Спартак» и 8:0 от «Зенита»
Колыванов считает обращения «Краснодара» в ЭСК РФС проявлением слабости
«Кордобу сняли исподтишка — это доносительство»: «Краснодар» снова скандалит по мотивам судейства Иванова и теряет форварда
Кордоба дисквалифицирован на два матча за оскорбление судейской бригады на испанском языке
«Краснодар» объявил бойкот федеральному спортивному телеканалу из-за ситуации с дисквалификацией Кордобы
Экс-президент «Локо»: «Победа над «Краснодаром» — не реабилитация за поражение от «Факела»
Гайич о дебютном голе за ЦСКА: «Нападающие забьют в следующем матче»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Черчесов надеется, что сборная России сыграет и в ноябре
Александр Сторожук сообщил, почему Никита Кривцов покинул расположение сборной России
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
«Я готов рассматривать, почему нет?» Юран в будущем хотел бы поработать в сборной России
Кержаков: «Для нашей сборной важны любые международные игры»
В Боснии пообещали собрать команду на товарищеский матч против сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Карпин объяснил решение не вызывать в сборную России игроков из других чемпионатов

Карпин оценил соперников России на ближайшие товарищеские матчи