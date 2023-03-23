Глебов рассказал, почему сборной России не удалось удержать победу в матче с Ираном

Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался о ничьей в товарищеском матче с командой Ирана (1:1).

«Хорошая игра, хороший соперник. Я думаю, что команда у них поопытнее, чем у нас. Недавно на чемпионат мира они ездили. Пока мы не так много официальных игр играли. Конечно, Иран выше классом, чем наши предыдущие соперники. Быстрые, резкие футболисты, знают, как надо играть. Не зря на чемпионат мира ездили. Забили мы гол, начали больше думать о результате. Но получилась так, что раз-два-три ошиблись, и стало тяжело выходить из-под прессинга. Ну, понятно, что ошибки будут, но надо играть в футбол. Надо тренировать взаимопонимание», — приводит «РБ Спорт» слова Глебова.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге.