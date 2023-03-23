Колосков — о ничьей с Ираном: «Игра никуда не годится, проиграли по всем статьям»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью сборной России в товарищеском матче против Ирана (1:1).

«Результат приемлемый на чужом поле после долгого перерыва. Но игра, если можно ее назвать игрой, произвела удручающее впечатление. Не знаю, с чем это связано, это должен тренер говорить. Мое впечатление — игра никуда не годится, проиграли по всем статьям. Есть, чем заняться и куда расти», — сказал Колосков «СЭ».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.