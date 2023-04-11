Игнатьев заявил, что российский футбол стоит на месте

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев порассуждал о проблемах отечественного футбола и возможных результатах российских команд на международной арене после возвращения на международные турниры.

«Наш футбол не находится на том уровне, который соответствовал бы ожиданиям болельщиков. Есть какие-то привлекательные моменты, но не все соответствует тому, к чему привыкли фанаты. Нельзя говорить, что наш клубный футбол страдает, не дает результат, потому что мы не играем. При этом сборная Россия выступает не на большом соревновательном уровне и добиться преимущества не может. Можно говорить, что уровень футбола вырос и подравнялся. Но были времена, когда сборные Норвегии, Дании и другие национальные команды были не показателем для нас. Мы их элементарно обыгрывали и был большой спрос, если результата не было. Сегодня они пересмотрели ситуацию, стали вкладываться в футбол и получают большие финансовые преимущества от продажи игроков и результатов. Мы стоим, а они растут, в этом проблема. Фундамент футбола закладывается на детско-юношеском уровне. Раньше наш юношеский футбол был самый конкурентный — нас везде приглашали, потому что были сильные футболисты», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. По этой причине сборная России пропустила чемпионат мира 2022 года в Катаре, а также была отстранена от участия в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года.