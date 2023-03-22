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Сегодня, 19:43

Кафанов объяснил попадание Акинфеева в список лучших вратарей мира

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о включении в список 50 лучших вратарей мира голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева(47). Помимо Акинфеева, среди россиян в топ-50 по версии Международной федерации футбольной истории и статистики попал Ринат Дасаев(37).

«Во-первых, Игорь более 10 лет был первым номером сборной России. Не думаю, что есть и будет много таких вратарей, которые сыграют столько игр за сборную, столько игр в чемпионате, столько матчей на ноль. Я желаю каждому вратарю России сыграть хотя бы половину того, что сыграл Игорь. Даже по статистике таких вратарей, как Игорь, в Европе очень мало», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Акинфеев провел в составе сборной России 111 матчей, а также был ее капитаном на домашнем чемпионате мира. 36-летний вратарь шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а также является обладателем кубка УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-kafanov-ponimayu-kak-v-spisok-luchshih-vratarej-mira-popal-akinfeev-takih-vratarej-v-evrope-malo/
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Игорь Акинфеев
Виталий Кафанов
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