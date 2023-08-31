Карпин рассказал, что не будет руководить сборной России в матче против Египта 11 сентября

Сегодня, 14:09
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, кто будет руководить национальной командой в ближайших товарищеских матчах.
«7 сентября команду возглавлю я, а 11 сентября ею будут руководить Виктор Онопко и Юрий Никифоров», — сказал Карпин matchtv.ru.
Ранее сообщалось, что сборная России 7 и 11 сентября проведет товарищеские игры против Египта, а 12 числа встретится с Катаром.
30 августа РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков. Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября.