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Сегодня, 20:34

Колыванов — о непопадании Дзюбы в сборную России: «У него свои отношения с Карпиным»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о непопадании форварда «Локомотива» Артема Дзюбы в расширенный состав национальной команды на мартовские сборы.

«Дзюба провел только одну игру и забил три гола. У него свои отношения с Карпиным. Проблема не в том, сколько он забил или не забил. Карпин же сказал, что в сборную будет привлекать более молодых футболистов. На данный момент Дзюба показал всем, что в российском чемпионате он может забивать и продолжать удивлять болельщиков. Но это уже прерогатива главного тренера — вызывать его или нет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Колыванова.

В расширенный состав сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 19 по 28 марта, включен 41 игрок.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина 23 марта встретится со сборной Ирана в Тегеране, а 27 марта сыграет с Ираком в Сочи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/u-nego-svoi-otnosheniya-s-karpinym-kolyvanov-o-nepopadanii-dzyuby-v-rasshirennyy-sostav-sbornoy-ross
Артем Дзюба
Игорь Колыванов
Сборная России по футболу
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