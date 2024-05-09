Митрофанов: «РФС ведет переговоры с другими сборными. Приоритет для нас — домашние матчи»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о предстоящем товарищеском матче сборных России и Белоруссии.

Игра между национальными командами состоится 7 июня в Минске. Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

— В ближайшее время сборная России сыграет с Белоруссией. Ведутся ли переговоры с другими командами?

— Мы с коллегами из Белоруссии запланировали игру. Она состоится 7 июня в Минске в 20.00. Всех приглашаем на матч, несмотря на то,что параллельно будет много интересных событий, например ПМЭФ. Авиасообщение, дорожное сообщение с Минском развито прекрасно. Замечательный город, отличный стадион. Всех приглашаем на матч!

Конечно, мы ведем переговоры с другими командами. У нас были варианты, но летом мы решили провести всего одну игру. От второго матча мы отказались. В том числе чтобы дать клубам небольшую паузу для отдыха и проведения предсезонных сборов перед новым сезоном.

Сейчас лига и РФС определяются с тем, когда будет возобновлен чемпионат. По одному из вариантов, он начнется достаточно рано, поэтому решили дать игрокам чуть-чуть времени на отдых. Идут плановые переговоры по поиску соперников на сентябрьский, ноябрьский, мартовский и прочие сборы. Конечно, хотелось бы этого не делать и вернуться в официальные соревнования.

— Если летом сборная будет играть на одну игру меньше, то осенью будет на один матч больше?

— Нет, просто мы исходим из объективной ситуации. Сейчас идет большое количество официальных соревнований. У малого количества сборных есть свободные окна для того, чтобы играть товарищеские матчи. У нас есть задача проводить товарищеские встречи, но нет задачи играть только ради игры, ставить под угрозу здоровье футболистов или их тренировочную форму. Долгие перелеты, другие часовые пояса, это сильно влияет на организм спортсмена.

Приоритет для нас — домашние матчи, но в случае если появится вариант сыграть с сильными соперниками на выезде или на нейтральном поле, то такие варианты тоже рассматриваются.

— Планируют ли первые лица государств посетить матч Белоруссия — Россия?

— Это вопрос скорее к представителям первых лиц, но учитывая, что матч запланирован на 7 июня, и в этом день пленарное заседание на ПМЭФ... Думаю, что это вряд ли совместимо, — заявил Митрофанов в рамках открытия первого сезона Молодежной футбольной лиги (МФЛ) Северо-Запад.

На данный момент сборная России занимает 35-е место в рейтинге ФИФА. Белоруссия идет на 96-й строчке.

В последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина одержала разгромную победу над Сербией — 4:0. Встреча прошла 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ-Арена».