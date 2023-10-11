Непомнящий считает, что у Камеруна преимущество над сборной России в товарищеском матче

Экс-тренер Камеруна Валерий Непомнящий рассказал, чего ждет от товарищеского матча Камеруна со сборной России.

«Сборная Камеруна состоит из 90 процентов футболистов, играющих в элитных дивизионах Европы. А наша сборная состоит из игроков, кто играет в России и совсем малелькая часть тех, кто играет за границей. Если сопоставлять конкретно игроков по уровням, то по именам сборная Камеруна имеет преимущество.

Есть большое но: для нас игра против Камеруна — огромный вызов, желание, стремление. Но у нас ребят пришли не из рынка, и их мотивация должна быть выше камерунских. Они с нами играют тренировочный матч, а мы же — нет. Наша сборная имеет в этом плане имеет преимущество в мотивации, желании себя показать», — цитирует Непомнящего ODDS.ru.