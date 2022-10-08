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Сегодня, 12:39

Колосков: «С удовольствием посмотрел бы на Малкома и Клаудиньо в форме сборной России»

Колосков поделился мнением о том, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо хотят получить российские паспорта
Руслан Минаев

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо хотят получить российские паспорта.

«Малком и Клаудиньо — сильные футболисты, которые помогли бы нашей сборной. Я бы с большим удовольствием посмотрел бы на них в форме сборной России, если это, конечно, возможно», — цитирует Колоскова Sport24.

18 сентября стало известно, что Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. Клаудиньо стал футболистом клуба из Санкт-Петербурга в августе 2021 года, до этого он играл за «РБ Брагантино».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-08-koloskov-yaby-s-bolshim-udovolstviyem-posmotrel-na-malkoma-i-klaudino-v-forme-sbornoy-rossii
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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