ФИФА продлила разрешение иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России

Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение иностранным тренерам и игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Согласно решению организации, легионеры могут также приостанавливать контракты с клубами, которые входят в Украинскую футбольную ассоциацию (УАФ). Клубы должны быть проинформированы о данном решении до 1 июля 2023 года.

Правило не будет применяться по отношению к иностранным игрокам и тренерам, которые в настоящее время работают в России или на Украине, а также к тем, кто подписал или продлил соглашение с российским или украинским клубом после 7 марта 2022 года. Футболисты, чьи контракты были приостановлены, не смогут быть проданы или отданы в аренду, также они не смогут подписать контракты с другими клубами из России или Украины.

7 марта 2022 года ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостановить действие соглашений до 30 июня 2022-го, но затем разрешение продлили до 30 июня 2023-го.

Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.