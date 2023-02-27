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Жоаозиньо — о получении Малкомом и Клаудиньо российского гражданства: «Искренне рад, что они сделали такой выбор»

Алина Савинова
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Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо отреагировал на новость о том, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

«Это выбор Малкома и Клаудиньо, который когда-то сделал и я. Они приняли решение получить гражданство России, а я, как россиянин, искренне рад, что они сделали такой выбор», — приводит Sport24 слова Жоаозиньо.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России Малкому и Клаудиньо.

Жоаозиньо получил российское гражданство летом 2016 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-27-zhoaozino-o-rossiyskom-grazhdanstve-malkoma-i-klaudino-iskrenne-rad-chto-oni-sdelali-takoy-vybor
Жоаозиньо
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
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