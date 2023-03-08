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Сегодня, 11:00

Станислав Черчесов: «К натурализации Малкома и Клаудиньо отношусь нормально. Но мы в сборной не просили никого сменить гражданство»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Клаудиньо и Малком
Клаудиньо и Малком.
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9 марта «Ференцварош» проведет в Леверкузене первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Байера». Накануне мы поговорили с российским главным тренером чемпиона Венгрии.

Азмун и Лунев

— В каком состоянии ваша команда подходит к встрече в Германии — с учетом пятерых травмированных?

— В рабочем, боевом. А на потери какой смысл кивать? Надо исходить из того, что есть на сегодня: заявку на Лигу Европы уже не изменить, здоровых вместо футболистов с повреждениями в нее не внесешь. Нечто подобное уже проходили в ходе группового турнира — ничего, сумели адаптироваться.

К сожалению, в прошлые выходные мы дома сыграли вничью с «Мезекевешдом», хотя, если исходить из количества созданных моментов, должны были побеждать. Да еще при счете 1:1 ВАР отменил наш гол — считаю, несправедливо. До этого забили еще один — тоже не засчитали... Впрочем, это уже дело прошлое, а теперь на повестке «Байер».

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «Ответный матч с «Байером» проведем на главном стадионе Венгрии»

— В последнем туре бундеслиги «аспириновые» разгромили на своем стадионе со счетом 4:1 «Герту», где работает бывший главный «Динамо» Сандро Шварц. Общались с ним после этого?

— Мы знакомы, не так давно списывались — когда появилась информация, что берлинцы интересуются выступавшим у нас тунисцем Лайдуни. В итоге Аисса перешел в другой клуб из столицы Германии «Унион». Так вот с тех пор с Сандро не разговаривал.

Что же касается «Байера», то изучаем его сами — и видим, что команда в последнее время прибавила. В частности, стал стабильно выходить на поле и забивать хорошо знакомый нам Азмун. Там вообще хватает приличных мастеров — чех Шик, например. Еще в первом тайме встречи с «Гертой» сломался один из лидеров, защитник Фримпонг, успевший до травмы и забить, и отдать, — так его без проблем заменили. В распоряжении тренера есть быстрые исполнители на обоих флангах. В общем, соперник серьезный.

Андрей Лунев
Андрей Лунев.
bayer04.de

— А как дела у голкипера Андрея Лунева, который перешел в «Байер» из «Зенита»?

— На днях с ним говорил наш тренер вратарей Гинтарас Стауче — узнавал, что с погодой, где лучше остановиться. Андрей восстанавливается после повреждения, в такой ситуации настроение у футболистов обычно не очень.

— Если верить сайту transfermarkt.de, состав немцев в десять раз дороже, чем у «Ференцвароша». Получается, что венгерский чемпион — откровенный аутсайдер в этой паре? В чем ваши шансы?

— На поле выходят люди, а не деньги. Верю в своих ребят и знаю, что они отдадут все, чтобы порадовать и самих себя, и наших многочисленных болельщиков. Мы начали выступление в Европе в начале июля прошлого года, а сейчас почти середина марта. «Ференцварош» заслуженно вышел в 1/8 финала Лиги Европы, хотя многие не верили, что способны этого добиться. Наше дело — работать и верить в себя, а дальше жизнь сама решит, к чему придем.

Артем Дзюба и&nbsp;Станислав Черчесов. «Дзюбу обсуждали, но предложения не делали — позиция форварда у нас закрыта. А в «Локо» желаю Артему удачи». Интервью Станислава Черчесова

— «Фради» вне трансферного окна взяли в аренду двух футболистов из турецкой лиги — алжирского опорника Буджема из «Хатайспора» и чилийского вингера Сагала из «Газиантепа». Чем они вас привлекли?

— Оба имеют достаточно высокий уровень, в другой ситуации арендовать таких игроков вряд ли получилось бы. Но поскольку ФИФА разрешила такие переходы, то Буджема и Сагал достались нам бесплатно, плюс на них есть опция выкупа. До лета посмотрим, как у них сложится, а дальше примем решение.

— Обсуждали с ним ужасные землетрясения в Турции и их последствия?

— Пока нет. Не исключено, что пообщаемся на эту тему в будущем.

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»

Дзюба и Лебеденко

— Вы по мере возможностей следите за событиями в российском футболе. Самое яркое событие рестарта РПЛ — игра и голы Артема Дзюбы за «Локомотив». Стало ли это для вас сюрпризом?

— Думаю, что хет-трик в ворота «Ростова» оказался таковым и для него самого. (Смеется.) Ну а если серьезно, то не вижу ничего неожиданного в том, что Артем сейчас хорошо себя проявляет. Не знаю, почему у него не сложилось в Турции, но не сомневался — и не сомневаюсь — в футбольных качествах Дзюбы. Это классный форвард, который заслуженно продолжает писать свою уникальную историю в чемпионате России. После матча «Локо» с дончанами отправил нападающему поздравительное сообщение — он ответил.

Александр Головин и&nbsp;Артем Дзюба в&nbsp;сборной России. Без Дзюбы, но с Головиным и «итальянским» Миранчуком. Россия готовится к Ирану с Ираком

— После этого успеха сразу пошли разговоры, что нужно пригласить Дзюбу в сборную России на мартовские спарринги с Ираном и Ираком. Вы как считаете?

— У национальной команды есть главный тренер, ему решать, кого и когда вызывать, а кого не стоит. Не спорю, что журналисты и болельщики имеют полное право рассуждать на эту тему, но я не стану.

— В 18-м туре РПЛ игравший у вас в «Тереке» Игорь Лебеденко забил за «Торпедо» в ворота «Краснодара» и стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов России — 39 лет 282 дня.

— В свое время мы взяли его, Олега Иванова и Федора Кудряшова всех вместе. Игорь и тогда, в середине 2010-х, выделялся профессионализмом, отношением к делу. Специально посмотрел его мяч «быкам» — называем такое «подобедал», оказался в нужное время в нужном месте, откликнувшись на скидку партнера в чужой штрафной. Через ваше издание передаю Лебеденко поздравления.

Это ведь не просто гол — витрина, пример для молодых, как можно выглядеть на поле в 40 лет. Кстати, Дзюба — из той же оперы, человек в 34 года по три кладет.

Клаудиньо и Малком
Клаудиньо и Малком.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Спартак» и «Зенит»

— «Спартак» оступился дома с «Уралом», «Зенит» уверенно прошел «Пари НН» на «Газпром Арене» и довел отрыв от красно-белых до 8 очков. Судьба чемпионства решена окончательно?

— Я и раньше называл питерцев главными претендентами на золото, так что первый весенний тур мало что изменил в плане восприятия турнирной ситуации. Догнать такой «Зенит» очень сложно, однако коллектив не должен расслабляться. Мы вот тоже лидируем в своей лиге вроде бы с большим отрывом, но всякий раз повторяю ребятам, что каждый новый матч — это отдельная история, к которой надо готовиться с нуля. Не удивлюсь, если Семак говорит игрокам то же самое.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Малком. «Зенит» все так же несокрушим! Отрыв от «Спартака» вырос до восьми очков

— Как относитесь к натурализации Малкома и Клаудиньо?

— Нормально. Это классные мастера, которые, если появится такая возможность, помогут нашей сборной — можно только порадоваться за нее. Но напомню, когда мы возглавляли национальную команду, то не просили никого поменять гражданство — и Марио Фернандес, и Гильерме, и футболисты с немецкими корнями сделали это сами. И только после этого получили вызовы.

— Кто, на ваш взгляд, фаворит Кубка России?

— У нынешнего турнира такая любопытная формула, что не возьмусь назвать претендента на трофей. Думаю, что у болельщиков подобный формат вызывает большой интерес, а развязка в итоге способна получиться какой угодно.

Станислав Черчесов
Футбол
Лига Европы УЕФА
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Ференцварош
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