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Сборная России

Сегодня, 12:38

Пресс-атташе сборной Польши: «У нас нет планов проводить товарищеский матч со сборной России в обозримом будущем»

Польша не планирует проводить матч со сборной России в ближайшем будущем
Виктория Кравченко

Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковски рассказал, что думает о проведения товарищеского матча со сборной России.

«У нас нет планов проводить товарищеский матч со сборной России в обозримом будущем», — цитирует Квятковского Metaratings.ru.

24 сентября сборная России обыграла команду Киргизии в товарищеском матче. Встреча проходила в Бишкеке и завершилась со счетом 2:1.

19 ноября россияне должны сыграть с Боснией и Герцеговиной.

Источник: https://metaratings.ru/news/polsha-ne-namerena-provodit-match-so-sbornoy-rossii-v-obozrimom-budushchem-1382220/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
2
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