Пресс-атташе сборной Польши: «У нас нет планов проводить товарищеский матч со сборной России в обозримом будущем»

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Пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуб Квятковски рассказал, что думает о проведения товарищеского матча со сборной России.
«У нас нет планов проводить товарищеский матч со сборной России в обозримом будущем», — цитирует Квятковского Metaratings.ru.
24 сентября сборная России обыграла команду Киргизии в товарищеском матче. Встреча проходила в Бишкеке и завершилась со счетом 2:1.
19 ноября россияне должны сыграть с Боснией и Герцеговиной.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования