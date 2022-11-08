Сегодня, 20:01
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин прокомментировал предстоящие товарищеские матчи сборной России.
— В матче со сборной Киргизии жаловались на газон. Не боитесь, что будет такое с Таджикистаном и Узбекистаном?
— Надеюсь, будет хорошее поле. Посмотрим.
— Нужны ли такие матчи?
— Нужны, потому что это матчи за сборную!
— Списывались ли с другими игроками?
— Я ни с кем на эту тему не общался.
— Говорят, что сейчас газон на «ВТБ Арене» не самого лучшего качества. Как бы вы оценили качество газона? Говорят, что будут перестилать.
— Будет отлично. Газон не прям хорошего качества, но 13 посмотрим, какое поле будет.
— Знали ли вы, что сборная Узбекистана выше, чем сборная Грузии?
— Честно, на рейтинги особа никогда не смотрел. Какая разница? Мы представляем сборную России, надо достойно играть.
Сборная России проведет товарищеский матч 17 ноября в Душанбе против команды Таджикистана. 20 ноября национальная команда сыграет с Узбекистаном в Ташкенте.