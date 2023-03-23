Гаджиев: «Ведущие клубы Ирана не уступают по уровню нашим, даже «Зениту»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для «СЭ» оценил уровень сборной Ирана по футболу.

«Согласен, что это самая сильная сборная, с которой мы играли после отстранения. Во-первых, в силу того, как мы играли в последнее время, во-вторых, есть информация от Курбана Бердыева, который там работал. Он очень высоко отзывался о возможностях отдельных игроков, говорил, что очень много одаренных, молодых ребят, что их ведущие клубы по уровню не уступают нашим ведущим клубам, включая «Зенит»», — сказал Гаджиев «СЭ».

Гаджи Гаджиев также поделился ожиданиями от предстоящего матча.

«У меня предчувствие, что игра будет интересной, динамичной, относительно равной. По результату предчувствия нет, но надеюсь, что наши победят», — добавил Гаджиев.

Команда Валерия Карпина проведет товарищескую встречу с Ираном на стадионе Azadi Sport Complex. Начало — в 20.00 по московскому времени.