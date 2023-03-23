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Сегодня, 15:25

Гаджиев: «Ведущие клубы Ирана не уступают по уровню нашим, даже «Зениту»

Гаджи Гаджиев оценил уровень сборной Ирана по футболу
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для «СЭ» оценил уровень сборной Ирана по футболу.

«Согласен, что это самая сильная сборная, с которой мы играли после отстранения. Во-первых, в силу того, как мы играли в последнее время, во-вторых, есть информация от Курбана Бердыева, который там работал. Он очень высоко отзывался о возможностях отдельных игроков, говорил, что очень много одаренных, молодых ребят, что их ведущие клубы по уровню не уступают нашим ведущим клубам, включая «Зенит»», — сказал Гаджиев «СЭ».

Гаджи Гаджиев также поделился ожиданиями от предстоящего матча.

«У меня предчувствие, что игра будет интересной, динамичной, относительно равной. По результату предчувствия нет, но надеюсь, что наши победят», — добавил Гаджиев.

Команда Валерия Карпина проведет товарищескую встречу с Ираном на стадионе Azadi Sport Complex. Начало — в 20.00 по московскому времени.

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Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
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