Юран назвал матчи с Ираном и Ираком самыми важными для сборной России

Бывший форвард сборной России Сергей Юран поделился ожиданиями от товарищеских матчей национальной команды с Ираном и Ираком.

«Конечно, обязаны побеждать Иран и Ирак. Это игры, которые для нас сейчас очень важны. В нынешней ситуации — это для нас самые важные, престижные и ответственные матчи. Сборная должна играть, должна жить — и неважно, какой соперник. Футболисты тренируются и работают, чтобы побеждать, а не делить матчи на «тренировочные» и «важные». Вот сегодня и посмотрим, как сборная себя чувствует», — приводит слова Юрана Sport24.

Матч между сборными Ирана и России пройдет 23 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.