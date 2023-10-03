«Реал Сосьедад» не обращался по поводу вызова Захаряна в сборную России

«Реал Сосьедад» не просил не вызывать полузащитника Арсена Захаряна в сборную России в октябре.

«Реал Сосьедад» не просил не вызывать Арсена [в сборную] в октябрьскую паузу", — сообщили ТАСС в пресс-службе «Реал Сосьедад».

20-летний футболист пропустил три последних матча своей команды из-за коронавируса.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года, он принял участие в трех матчах испанской команды и не отличился результативными действиями.

В понедельник, 2 октября сборная России объявила состав из 29 футболистов, вызванных на октябрьский сбор, который пройдет с 9 по 16 октября.

12 октября сборная России проведет товарищеский матч против Камеруна в Москве. 16 октября команда должна будет сыграть против Кении в Турции.