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Сегодня, 10:00

Романцев: «Азия для России — дорога в никуда»

Александр Львов
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев считает, что Российскому футбольному союзу (РФС) не следует решаться на переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Сейчас активно обсуждается возможность перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию, которую Вячеслав Колосков назвал «болотом» и «дорогой в один конец». Ваши позиции совпадают?

— Ну, насчет «болота», думаю, Вячеслав Иванович погорячился. Но то, что это совсем иной футбольный мир, совершенно очевидно. И уход туда может стать не только шагом назад, но и дорогой в никуда. Ясно, что для роста нашего футбола и сборной, и клубам нужны турниры, игровая практика. Но уровень тех, кто выступает в азиатской конфедерации, не предполагает развития и движения вперед. Я категорически против перехода в Азию, который к тому же может еще и не допустить ФИФА.

Вопрос о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию будет рассматриваться на исполкоме российской организации в пятницу, 23 декабря.

Александр Соболев и&nbsp;вратарь Эржан Токотаев. «Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной

Олег Романцев
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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