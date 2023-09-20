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Сегодня, 11:45

Санкт-Петербург является приоритетным вариантом для проведения матча сборной России с Камеруном

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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По информации «СЭ», РФС рассматривает Санкт-Петербург в качестве приоритетного варианта проведения товарищеского матча сборной России с Камеруном 12 октября.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» также называл Нижний Новгород и Волгоград в качестве возможных мест для проведения игры.

Ранее генеральный директор «ВТБ Арены» Андрей Лунтовский заявлял «СЭ» о готовности предоставить стадион для матча России и Камеруна.

19 сентября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что РФС договорился с федерацией Камеруна о проведении товарищеского матча между сборными стран. Ожидается, что игра состоится 12 октября.

В сентябре 2023 года российская сборная из игроков не старше 23 лет на выезде провела 2 матча с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав национальной команды сыграл вничью с Катаром (1:1).

Футбол
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