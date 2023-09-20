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Сегодня, 13:18

Семин — о возможной игре Проведеля за сборную России: «Этот вариант лучше, чем привлекать иностранцев нашим гражданством»

Семин поддержал возможное приглашение вратаря «Лацио» Проведеля в сборную России
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на гол вратаря «Лацио» Ивана Проведеля в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

«У него хорошие физические данные, он очень высокий. Второй момент — ему дали вовремя задание пойти в чужую штрафную. Они рисковали. Все вместе сложилось! Лишний игрок в штрафной, но и передача была великолепной! Он не был под таким контролем до конца эпизода, поэтому и забил», — сказал Семин «СЭ».

Экс-тренер сборной России Юрий Семин также ответил на вопрос о возможном привлечении игрока к играм за сборную России.

«Вообще все должны контролировать. Федерация футбола Армении со всех регионов, со всех стран, где есть армяне, делает предложения сыграть за национальную сборную. Наверное, это лучший вариант, чем привлекать иностранцев нашим гражданством. Сможет ли сыграть за Россию? Это я не знаю, знают наши руководители», — добавил Семин.

Ранее в интервью «Чемпионату» вратарь заявлял, что подумает над предложением о возможной игре за сборную России при наличии предложения.

Проведель 17 сентября 2022 года впервые был вызван в сборную Италии на матчи Лиги наций УЕФА против Англии (1:0) и Венгрии (2:0), однако так и не появился на поле. 29-летний игрок имеет русские корни по материнской линии.

Игроки &laquo;Лацио&raquo; подняли вратаря Ивана Проведеля после матча с &laquo;Атлетико&raquo;. Вратарь «Лацио» с русскими корнями — главный герой дня в ЛЧ. Забил уже второй гол головой за три года
Лига чемпионов УЕФА
Сборная России по футболу
ФК Атлетико
ФК Лацио
Иван Проведель
Юрий Семин
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