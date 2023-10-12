Семин: «Матч с Камеруном — отличная проверка для сборной России»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился мыслями в преддверии товарищеского матча национальной команды с Камеруном.

«Нас ожидает очень интересный матч с Камеруном. Мы впервые за последнее время играем с достаточно хорошей командой. Это будет отличная проверка для нашей сборной. Увидим на что мы способны. Можем ли мы сейчас победить такую сильную сборную как Камерун? Матч покажет», — цитирует Семина Metaratings.ru.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.