Шипицин: «На фоне Ирана сборная России что-то вообще слабенько выглядела»

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин оценил матч сборной России с Ираном (1:1).

«На фоне Ирана что-то мы вообще слабенько выглядели. Понятно, есть в команде новые игроки, постоянно ищутся новые взаимодействия, и это тоже надо делать. Все равно сборная должна быть и существовать. Если ограничения снимут, надо, чтобы к тому времени у нас уже была готовая сборная. А если бы у Ирана на данный момент игроки были чуть мастеровитей, то, я думаю, они бы минимум два-три мяча нам забили. Ожидал от сборной России матча поинтересней», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Шипицина.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.