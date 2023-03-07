«Торино» получил бумагу о попадании Миранчука в расширенный список сборной России

В пресс-службе «Торино» ответили на вопрос «СЭ» о том, отпустит ли клуб полузащитника Алексея Миранчука на товарищеские матчи сборной России.

«В «Торино» действительно пришла бумага о попадании Миранчука в расширенный список сборной России. Как только придет бумага о его попадании в окончательный список, мы сможем что-то сказать», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Сбор национальной команды состоится с 19 по 28 марта в Новогорске. Команда Карпина должна провести товарищеские матчи с Ираном и Ираком.