0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:00

Газзаев: «Пиняев показывает своей игрой, что является перспективным футболистом»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал попадание полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева в окончательный список национальной команды на мартовский сбор.

«Пиняев сам дает возможности для этого вызова. Он показывает своей игроки, что является перспективным футболистом. Вызваны сильнейшие игроки, много молодых. Это радует. Нужно жить не только сегодняшним днем, но и думать о будущем», — сказал Газзаев «СЭ».

Всего в списке 29 футболистов, среди которых три дебютанта — вратарь Илья Помазун, защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев.

В финальном составе сборной России 8 футболистов «Спартака», 5 игроков «Ростова», по 3 футболиста из «Динамо» и «Локомотива», по 2 из «Краснодара» и «Зенита». Из ЦСКА, «Урала», «Сочи» и «Крыльев Советов» вызвано по одному игроку.

Сборная России. Пять игроков «Ростова», Миранчук и Головин вошли в состав сборной России на матчи в марте
Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
0
Читайте также
Остановили Халка. Скандальную американскую легкоатлетку с супергеройским прозвищем дисквалифицировали на полтора года
Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Баффало»
Ройзман арестован на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях
Блогеру Лерчек предъявили обвинение в отмывании средств в особо крупном размере
Пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями в Подмосковье
Асад назвал условие для участия сирийских добровольцев в СВО
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: игра с Ираном в Тегеране
Агент Головина рассказал, когда игрок покинет расположение «Монако»
В «Торино» заявили, что отпустят Миранчука в сборную России
Газзаев: «Пруцев и Денисов — игроки стартового состава. Показывают хороший уровень футбола»
Колосков: «Головин и Миранчук усилят сборную России»
Кечинов — о вызове в сборную восьми игроков «Спартака»: «Все по делу»
В «Монако» сообщили, что не станут удерживать Головина от поездки в сборную России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кечинов — о вызове в сборную восьми игроков «Спартака»: «Все по делу»

Колосков: «Головин и Миранчук усилят сборную России»