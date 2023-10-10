Карпин — о невызове Захаряна: «Случилось, что случилось»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал непопадание полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в состав национальной команды на октябрьский сбор.

— Что вы имели в виду, когда говорили, что российским футболистам нужно уезжать из страны?

— Вопрос не так был задан. Если у российских футболистов есть предложения из других чемпионатов, надо ли им уезжать? Да, надо. Все.

— Если не болезнь Захаряна, был бы он вызван на этот сбор?

— На связи мы были до его болезни. На тот сентябрьский сбор мы его не вызвали, чтобы дать ему время на адаптацию. Случилось, как случилось. Болел, играл, не тренировался.

— Что можете сказать о Далере Кузяеве. Заметно, что человек через другую лигу проходит?

— Заметно по лицу? Прошла только одна тренировка. Посмотрим после игры. То, что он подсушился. Это видно.

12 октября сборная России проведет товарищеский матч против Камеруна в Москве. 16 октября команда сыграет против Кении в Турции.