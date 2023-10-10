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Сегодня, 13:42

Карпин: «Мне каждый день что-то надоедает. Вам тоже может надоесть, и вы уйдете с работы. Нет гарантии ни у кого»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о работе в национальной команде в отсутствие международных турниров.

— Думаете до сих пор о том, что вам может все надоесть?

— Мне каждый день что-то надоедает. Вам тоже может надоесть, и вы уйдете с работы. Нет гарантии ни у кого. Если человек может позволить, он может уйти. Может никогда не уйдет, может завтра. Никто этого не знает.

— Рассчитываете, что мы сможем сыграть в 2026 году на чемпионате мира?

— А если завтра СВО закончится? Надеюсь, что закончится и нас допустят. А вы не надеетесь?

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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