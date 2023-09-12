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Сборная России

Сегодня, 20:45

Невнятный матч России в Катаре. Команда Карпина чередовала отличные отрезки с провальными

Россия сыграла вничью с Катаром в товарищеском матче
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
12 сентября. Россия сыграла вничью с Катаром 1:1. Георгий Джикия в единоборстве.
Фото AFP
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Итог — ничья 1:1.
Товарищеские матчи.
12 сент, 18:15. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Катар
1:1
Россия

Настоящая сборная России

Встреча с Катаром — заключительный этап осеннего сбора национальной команды, на который было призвано аж 49 футболистов. Первый двухматчевый отрезок для поделенной на две части сборной России получился смазанным: против Египта U-23 у нас ничья (1:1) и поражение (1:2). Понятно, что в обеих встречах выходила молодежь, многие еще не успели даже как следует поиграть в РПЛ, но все же хотя бы одну победу или отсутствие поражений болельщики ожидать были вправе.

Валерий Карпин и&nbsp;Александр Головин. Россия сыграла вничью с Катаром: Солдатенков сравнял счет в концовке. Онлайн-трансляция матча

Реабилитироваться сборная должна была в игре с Катаром, и вот тут никаких скидок быть не могло. В составе — закаленные в боях РПЛ, проверенные футболисты, плюс приехавший из Франции Александр Головин — пожалуй, сильнейший полевой игрок страны на данный момент. Вопросы могли быть разве что по флангам защиты, где вышли 21-летний Сергей Волков из «Краснодара» и 27-летний Артем Макарчук из «Сочи», с которыми не пристально следящие за РПЛ зрители могут быть не очень знакомы.

Но целом стартовый состав нарисовался боевой: Сафонов в воротах, спартаковская пара Джикия — Литвинов в центре обороны, тройка Фомин — Баринов — Миранчук в центре поля и в нападении Федор Чалов при поддержке Головина и Зиньковского с флангов. Сборная Катара же выставила основную обойму, полгода назад получившую опыт на чемпионате мира. И пусть хозяева тогда не набрали ни одного очка и в трех матчах забили всего один гол (да и Transfermarkt оценивает их состав в 13,8 миллиона евро), соперник это все равно серьезный.

Парад моментов на первых минутах и провал в концовке тайма

Поначалу казалось, что сборная России просто не заметит оппонента — в течение первых десяти минут наши футболисты не реализовали аж три опасных момента. Сперва Миранчук выходил на ворота после шикарного длинного паса Литвинова, но не смог как следует попасть по мячу; затем Фомин и Головин в течение нескольких секунд нанесли два удара — первый заблокировал защитник, второй отбил за лицевую вратарь; после подачи Макарчука с углового оставленный без плотной опеки Чалов чуть не срезал мяч в сетку.

Но после 15-й минуты игра вдруг стала куда более статичной, хотя неплохие удары успели нанести Баринов и подключившийся к атаке Джикия. Катар же почти не владел мячом, а если и забирал его, то быстро терял. Однако территориальное преимущество в игровое сборная России претворить никак не могла — соперник хоть и защищался с высокой линией обороны, но приспособился и стал дисциплинированно перекрывать зоны. А на 19-й минуте капитан катарцев Хухи метров с 35 потрепал нервы Сафонову, нанеся неожиданный удар под перекладину — вратарь справился.

А после получаса игры вообще что-то пошло не так. Сборная России перестала держать мяч так же уверенно, как до этого, снизилась подвижность в центральной зоне, прессинг же команды Катара и давление через правый фланг стали приносить все больше опасности у наших ворот. К счастью, команда Карпина справилась и дотерпела до перерыва.

Спасительный гол капитана «Крыльев»

Перед началом второго тайма тренерский штаб провел четыре замены — обновил фланги обороны (вышли Хлусевич и Скопинцев), выпустил Облякова вместо Зиньковского, а вместо Чалова — Соболева. И, будем откровенны, замены эти сработали скорее в минус. Сборная России будто продолжила тему последних 15 минут первого тайма — минимум конструктива у чужих ворот и невнятная игра в центре поля с периодическим пожаром в своей штрафной.

Уже в начале второго тайма катарцы были в сантиметре-другом от заработанного пенальти, но этнический португалец Педро Мигел очевидно дорисовал стык с Литвиновым. Арбитр не повелся. Ну а после 60-й минуты Катар окончательно забрал себе инициативу. Сперва Афиф выскочил один на один с Сафоновым и не попал в створ. Но спустя три минуты мяч все-таки оказался в сетке наших ворот — вышедший на замену защитник Солдатенков пустил за спину Аль-Аельдина, который головой вколотил мяч в ближний угол. У заменившего Сафонова Лантратова не было шансов.

После пропущенного мяча сборная России наконец-то забрала мяч себе на более-менее постоянной основе. Не сказать, что это перевернуло игру — почти вся острота шла с фланга неутомимого Головина, безуспешно старавшегося с нуля создать голевой момент. Неплохой шанс был и у Облякова, с левой бившего из пределов штрафной, но не попавшего в створ.

К счастью, вскоре Глушенков исполнил великолепную подачу с углового на дальнюю штангу, где опекуна продавил капитан «Крыльев Советов» Солдатенков. Исправился!

В добавленное время сборная усилила давление и устроила что-то вроде навала с обилием подач. Под это дело вышел даже второй габаритный форвард Комличенко. Но времени для того, чтобы добыть победу, оставалось уже слишком мало.

Ничья 1:1 кажется справедливым итогом. Команда Карпина прекрасно начала игру и не реализовала несколько голевых моментов. Кто знает, как сложился бы матч, окажись мяч в сетке ворот соперника на стартовом отрезке хоть раз. Не оказался, и встреча перетекла в бодание с обоюдными шансами и постоянными перехватами инициативы. Остается констатировать — мы видели матч примерно равных команд, ни одна из которых не заслужила победу на 100%.

Валерий Карпин
Илья Лантратов
Футбол
Сборная Катара по футболу
Сборная России по футболу
Александр Солдатенков
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